Scandalul "Azilele groazei" face victime la Constanța! "Am fost sancţionată fără a avea şansa de a mă apăra"

Pe 21 august, a precizat fostul director al AJPIS, are înfățișare la instanță și, în paralel, așteaptă să se demareze cercetarea administrativă împotriva sa, despre care spune că nu știe absolut nimic. „În contestaţia formulată am precizat faptul că presupun că motivul sancţionării mele este închiderea celor două centre de la Eforie, al căror istoric l-am tot detaliat începând cu anul 2020. Totodată, am evaluări profesionale anuale notate cu nota aproape maximă- 4,98 puncte din 5, iar indicatorii instituţiei situează Constanţa în primele 10 din ţară, ca performanţă. Tocmai de aceea, sunt amărâtă, pentru că atunci când îţi faci treaba nu e bine, ci eşti sancţionat”, a declarat Laura Constandin, pentru „Cuget Liber”.







Angajaţii lucrează la foc continuu, cu concedii de odihnă neefectuate din 2021



Ea spune că toate acestea se întâmplă în condiţiile în care mulţi nu ştiu că AJPIS nu înseamnă doar inspecţie, ci este o instituţie care plăteşte lunar circa 200.000 de beneficiari şi aproximativ 30 de tipuri de beneficii sociale. Mai mult decât atât, are doar şase inspectori sociali care sunt nevoiţi să verifice 138 de centre pe an, unităţi publice accesibilizate, inundaţii, ajutoare de urgenţă şi 70 de UAT-uri.





În aceste condiţii, a subliniat aceasta, nu este normal să se pună la zid o instituţie care reuşeşte, atât de subdimensionată ca personal, să îşi facă treaba. „Asta este...Nu observă nimeni că ajutoarele sociale acordate de primării tuturor s-au înjumătăţit, ca urmare a controalelor, care au identificat diverse plăţi necuvenite. De asemenea, tot noi verificăm hoteluri, diferite instituţii, parcări, grupuri sanitare pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Totodată, mai am ceva de spus: la un cămin de vârstnici sunt 144 de standarde, care se verifică punctual, fiecare în parte. Calculaţi 15 minute de fiecare şi veţi obţine un minim de patru zile la un centru, cu o muncă zilnică de zece ore. Angajaţii sunt foarte încărcaţi. Avem concedii de odihnă neefectuate din 2021, dar, din nou, ştie cineva asta sau măcar întreabă? Eu nu am avut ocazia nici măcar să le explic celor de Bucureşti (ANPIS chiar ştia, fusese înştiinţată de mine de două ori despre situaţia centrelor din Eforie) că epuizasem orice instrument legal de obligare- încetare activitate. În aceste condiţii, vin şi eu şi vă întreb: de ce toată lumea arată spre AJPIS? Inspecţia Socială a făcut exact ce fac DSP, OPC etc. Adică, a controlat şi a dispus măsura de închidere a căminelor de bătrâni. De ce nimeni nu întreabă şi aceste instituţii ce au făcut mai departe şi arată doar spre AJPIS? Ce se crede că avem în plus? Avem toţi exact aceleaşi limitări legale. În plus, eu am sesizat Poliţia şi Parchetul, care au luat primele măsuri la un an şi jumătate de la sesizare. Eu am fost sancţionată înainte de a mă învinui de ceva şi de a avea şansa de a mă apăra. Târâm în noroi o instituţie performantă şi atât... Nu înţeleg nici ideea, nici scopul”, a adăugat fostul manager.





În altă ordine de idei, reamintim că ziarul „Cuget Liber” a semnalat situaţia de la Căminul de bătrâni „Sfinții Constantin și Elena” din Eforie Nord încă din luna martie a acestui an, atunci când Laura Constandin a făcut publică situația de acolo, în sensul că acest azil ar funcționa fără autorizație.





Toate acestea s-au întâmplat în data de 20 iulie, când premierul Marcel Ciolacu i-a solicitat, în şedinţa de Guvern, noului ministru al Muncii, Simona Bucura Oprescu, suspendarea din funcţie a şefului Inspecţiei Muncii, dar şi a directorilor Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) din județele Arad, Giurgiu, Constanţa, Maramureş, Teleorman, Hunedoara, Vrancea şi Bucureşti, în urma finalizării controalelor la centrele de îngrijire a bătrânilor, copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi. A doua zi de la luarea acestei decizii, directoarea AJPIS Constanța, care își desfășoară activitatea la etajul IV al clădirii în care funcționează și Casa Județeană de Pensii și Inspectoratul Teritorial de Muncă, a anunţat că a fost demisă din funcție şi că a fost mutată pe alt post echivalent nivelului său de studii, acela de inspector. Cum spuneam, considerându-se nedreptățită și susţinând că și-a făcut datoria, Laura Constandin a contestat în instanță, pe data de 26 iulie, cerând suspendarea executării actului administrativ Decizia nr. 847/20.07.2023, adică suspendarea și anularea deciziei de a fi mutată din postul de director în cel de simplu inspector, printr-un dosar înregistrat pe rolul Curții de Apel Constanța.