Satul de Vacanţă, scump şi "zugrăvit" în nuanţe terne, la început de sezon estival

Acum, din păcate, aceste localuri sunt aproape goale, foarte puţini fiind cei care se mai încumetă să intre şi să îşi comande tăvi întregi de fripturi, asezonate cu salate, alte fonfleuri şi deserturi delicioase. Vă întrebaţi de ce?











„Lumea nu mai are bani, doamnă! Mâncăm bine acasă şi pe aici ieşim să ne aerisim un pic. Le luăm, eventual, la copii câte o îngheţată sau ceva dulce, că sunt mici şi pofticioşi, şi mergem mai departe. Dacă m-aş opri cu toată familia să luăm cina la restaurant în fiecare seară, am rămâne fără niciun ban”, ne-a declarat Virgil Ionescu.















Cei pe care îi apucă foamea, totuşi, pot opta pentru o porţie de mici, care, fiind mai accesibili ca preţ, sunt mai căutaţi. Bine, nu vă gândiţi că îi găsiţi pe la terasele din zonă mai ieftini de trei lei bucata, pentru că o să îi căutaţi degeaba. Apoi, pe ici-colo, există meniuri cu aripioare de pui, care costă 14 lei, cel cu cârnaţi -18 lei, cafeaua este 15 lei. Desigur, dacă vă lasă buzunarul, găsiţi ceafă de porc la grătar, cârnaţi vânătoreşti, cocoşel la jar şi multe alte delicatese.







Preţuri piperate în zona de recreere a copiilor



Trecând de zona restaurantelor, mai departe găsiţi câteva tarabe amărâte, majoritatea comercializând suveniruri de la mare, costume de baie, prosoape de plajă şi tot ce mai este nevoie pe litoral, într-o zi toridă de vară.











La doar câţiva paşi veţi da de un peisaj desprins, parcă, din filmele de groază, şi aici ne referim la canalul plin de mizerii care face legătura între lacurile Siutghiol şi Tăbăcărie. Dacă, în anii trecuţi, ochii celor care traversau poduleţul ce leagă acest loc de restul staţiunii Mamaia erau aţintiţi pe acest loc, acum, lumea priveşte cu scârbă apa îmbâcsită şi plină de gunoaie. „Din nefericire, pentru peşti, aceste ape eutrofizate sunt periculoase pe timpul nopţii, pentru că ele consumă oxigen noaptea. Substanţele care se degradează, de asemenea, consumă tot oxigen. Astfel, se reduce oxigenul din apă, producând moartea peştilor într-o astfel de apă, dacă nu au unde să se retragă. În condiţii normale, ei vin, se hrănesc, îşi depun icrele (puietul rezistă şi la un nivel mai mic de oxigen) şi se retrag în alte zone. Deci, acestea sunt şi zone de reproducere, dar pot deveni, în acelaşi timp, şi periculoase, prin transformarea apei într-o baltă anoxică, fără oxigen sau cu o cantitate prea mică, ce nu mai permite viaţa”, a declarat pentru „Cuget Liber” Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe. Cum spuneam, oamenii sunt terifiaţi de ceea ce văd. „Nu mă gândeam vreodată că acest loc va arăta atât de deplorabil. Este incredibil. Când eram copil, era o plăcere să privim lacul, cu apa lină şi curată. Acum, ți se face lehamite să te mai uiţi”, a precizat Corina Stamule.











Imediat ce treceţi de poduleţ, se ajunge în raiul caruselelor şi al tiribombelor de odinioară. În zona de recreere, găsiţi şi acum maşinuţele care îi atrag foarte mult pe copii, dar care, şi ele, au o vechime considerabilă, veterana Caracatiţă, proaspăt vopsită în nuanţe de albastru, şi multe alte leagăne. Din păcate, preţurile au crescut foarte mult şi aici. O singură cursă la maşinuţe sau în altă parte costă 15 lei, pentru 3 minute. Desigur, şi aici, agenţii economici şi-au dat silinţa să cosmetizeze locul, să atragă turiştii prin varietatea serviciilor oferite. Pentru că preţurile sunt cu mult mai mari comparativ cu anii anteriori, părinţii le „taie” din elan copiilor, pentru ca aceştia să se rezume la curse mai puţine, deoarece distracţia costă destul de mult. Aşa cum era de aşteptat, şi în Satul de Vacanţă sunt zone foarte aranjate, dar care sunt în contrast cu cele dărăpănate şi neîngrijite sau care au nevoie de amenajare.





