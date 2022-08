Satul de Vacanță, simbol al degradării turismului la malul mării

Îmbătrânit, încremenit într-un melanj de prost gust de culori, mirosuri și stiluri muzicale, Satul de Vacanță lasă astăzi un gust amar celor care îl aleg ca destinație pentru a petrece câteva clipe de relaxare. Căci în această locație poate fi vorba despre orice, numai despre relaxare nu.





De cum pășesc în perimetrul satului, simțurile turiștilor și constănțenilor sunt alertate de amalgamul de mirosuri și linii melodice, „țipate” dinspre terase. Pentru un litoral ocolit de turiști, după cum au tot subliniat în ultima lună operatorii economici, serile trecute Satul de Vacanță era înțesat de oameni. Copiii priveau încântați spre tiribombele colorate, în timp ce părinții remarcau cu amărăciune vechimea lor și sentimentul de nesiguranță pe care-l transmiteau.





De altfel, distracția copiilor a fost principalul motiv pentru care unii dintre turiștii chestionați au ales să-și petreacă seara în această atmosferă. „Am venit mai mult pentru copii, căci voiau să se dea în mașinuțele bușitoare. Este îngrozitor ce este aici! Este mizerie, toate par învechite și murdare. Suntem de trei zile la Constanța, aseară am venit să mâncăm ceva și nu a fost o experiență dintre cele mai plăcute. Mâncarea bună, dar scumpă, cel puțin pentru buzunarele noastre și pentru ceea ce aveau de oferit. Adică, 10 lei o sticlă de jumătate de litru de suc, 40 de lei o pizza, 70 de lei pentru o porție de friptură cu cartofi prăjiți. În plus, a început să plouă și, deși eram pe o terasă acoperită, nu am fost în siguranță. Terasa era acoperită cu o prelată prin care ploaia a trecut fără probleme, ne-au udat bine”, ne-a mărturisit George Tunea, turist din Craiova.