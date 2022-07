Staţiunea Mamaia, o „perlă“ dezolantă şi fără turişti. „Nu mai putem salva acest sezon estival“

Nicu Lascu a adăugat că tarifele sunt mai mari, în 2022, la cazare şi masă și pentru că toate prețurile au explodat, la energie, gaze, curent, combustibil. „În plus, trebuie să ne plătim și angajații. Nu avem ce face, trebuie să supraviețuim. Oricum, cert este că trebuie să dezvoltăm tot litoralul românesc, nu doar stațiunea Mamaia şi să ne dăm cu toții interesul să crească acest oraș frumos”, este el de părere. Mai grav este că, din cauza situaţiei proaste în care se zbate litoralul românesc, la ora actuală, unii oameni de afaceri au început să îşi vândă localurile. „Anul acesta, toată lumea se confruntă cu o scădere de circa 30% de clienţi. Unii şi-au vândut din afaceri, pentru că nu există predictibilitate. Nu ştim dacă anul viitor va fi mai bine, pentru că, dacă anul acesta nu se iau măsuri, nu se vine cu legi noi care să schimbe, să reformeze întreg turismul românesc, nu se va porni pe o strategie, nu ai predictibilitate şi nu poţi să te arunci cu ochii închişi într-o vâltoare, care nu are nici o garanţie. Riscăm doar să ne pierdem toate investiţiile şi atunci, fiecare, acolo unde consideră că are pierderi, va închide”, a mai spus Egevit Aslat. Agenţii economici îşi cer banii înapoi Referitor la plaje, vicepreşedintele RESTO, Marius Balaban, a precizat că în stațiunea Mamaia, de exemplu, un șezlong costă de la 30 de lei până la 150-200 lei, în dreptul anumitor unități de cazare din Mamaia Nord. În plus, agenţii economici au probleme inclusiv cu nisipul, care este, anul acesta, plin de scoici, impracticabil. În aceste condiții, el a chemat o firmă care să-l curețe. Iar dacă ne referim la cluburi, au precizat membrii asociaţiei, inclusiv această zonă este moartă anul acesta. La rândul său, Lucian Tudose a adăugat că plătesc degeaba, anual, taxele de promovare. „Eu o plătesc de cinci ani. Banii se strâng, dar nu se folosesc, pentru că nu există nici o promovare. De exemplu, anul trecut mi-am tuns singur gazonul, dar anul acesta nu am mai vrut. Ce se face cu această taxă de promovare? Anual, plătesc 6.000 lei taxă de promovare pentru restaurantul pe care îl deţin şi 4.000 lei pentru saloanele de evenimente. Până acum, aceşti bani nu au fost folosiţi absolut deloc. Din această cauză, noi, Asociaţia RESTO dorim să ni se dea aceşti bani înapoi”, a declarat acesta. Un alt membru RESTO a vorbit despre tarife şi masă.

Asociația Patronală RESTO Constanța a adus în discuţie, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, principalele probleme cu care se confruntă în acest sezon estival turismul, și în special cel din staţiunea Mamaia, unde numărul de turişti a scăzut dramatic, anul acesta. Se vede cu ochiul liber că Mamaia nu mai este deloc ce-a fost în urmă cu anii anteriori. Aglomeraţia de altădată, când turiştii se înghesuiau să vadă „perla” litoralului românesc a rămas acum doar o amintire. Începând de la Satul de Vacanţă şi până spre capătul staţiunii, în zona cluburilor de fiţe, cam bate vântul…a pagubă. Spunem asta în condiţiile în care preţurile la cazare, taxele la parcare şi multe altele au luat-o efectiv razna şi au speriat turiştii care obişnuiau să vină în judeţul Constanţa. Pe de altă parte, susţine preşedintele de onoare al RESTO, Corina Martin, este un an turistic greu pentru toată lumea, întrucât numărul de turiști nu a scăzut doar pe litoralul românesc, ci în întreaga țară. Pe de-o parte, a precizat ea, aceasta este şi o consecință a ultimilor doi ani, foarte grei, de altfel, în care turismul a rămas, în continuare, „cenușăreasa economiei naționale”. „Industria Horeca de pe litoral este ignorată, iar statul român nu face decât să pună presiuni, să pună taxe mai mari. Da, este o certitudine că tarifele de cazare au crescut peste tot și asistăm la o prăbușire a numărului de turiști de pe litoral, care este o consecință a unor ani în care nu ne-a auzit nimeni. Astăzi, noi am dorit să arătăm realitatea, în privinţa numărului de turişti pe litoralul românesc, am dorit să vă prezentăm problemele cu care se confruntă un operator din această industrie Horeca, pe litoral, dar şi în România, şi să vorbim despre măsurile anti- turism din această ţară, şi în Constanţa, în mod special, măsuri care, din păcate, au un impact sever, care se vede prin scăderea numărului de turişti. Este adevărat că asistăm la o creştere a cererilor pentru vacanţe externe pentru turiştii români, pentru că, în sfârşit, după doi ani de restricţii, de pandemie, iată că putem călători liberi, fără certificat sau test Covid şi nu ştim ce ne aşteaptă în toamnă. De aceea, mulţi români s-au grăbit să aleagă o destinaţie externă”, a declarat aceasta. România nu atrage turişti străini În acelaşi timp, a adăugat ea, tichetele de vacanţă susţin enorm turismul românesc şi în mod deosebit litoralul, pentru că, dacă nu am fi avut această circulaţie a tichetelor de vacanţă acum şi dacă Guvernul României ar fi luat decizia nefericită de a stopa emiterea acestora, numărul turiştilor sosiţi pe litoral, şi nu numai, ar fi fost şi mai mic. „Deci, asistăm la o scădere a turiştilor români şi a vacanţelor în România, iar ţara noastră, din păcate, nu a atras şi continuă să nu atragă turişti străini, care ar fi compensat această scădere a turiştilor români. Nu face nimeni nici o campanie de promovare, nu avem nici o strategie la nivel naţional, dar nici local, şi, mai mult decât atât, ne confruntăm cu măsuri anti-Horeca, antiturism şi anti-turişti, mai ales la Constanţa. În primul rând, Ministerul Turismului, dar şi administraţiile locale trebuiau şi trebuie să ia măsuri ferme, clare, care să atragă turişti. În schimb, noi avem taxe aberante de parcare, de 96 de lei pe zi, care, la un simplu calcul, înseamnă 700 de lei pe vacanţă. Părerea noastră este că nu mai putem salva acest sezon estival. Putem, în schimb, să venim cu salvarea unei părţi din imaginea staţiunii Mamaia”, a completat Corina Martin. La rândul său, prim-vicepreşedintele RESTO, Egevit Aslat, a declarat că, din nefericire, anul acesta nu se mai poate face nimic pentru a crește numărul turiștilor de pe litoral. În schimb, este nevoie de o strategie, pe viitor, pentru a prelungi sezonul estival. Evident, la acest moment nu putem concura cu Turcia sau Bulgaria, de exemplu, opinează același președinte RESTO. Taxe de promovare date degeaba.