Constanţa se pregăteşte pentru sezonul estival 2022. Iată cum stăm la capitolul turişti

În cadrul evenimentului, cei prezenţi au făcut declaraţii cu privire la pregătirile despre deschiderea sezonului estival şi au făcut estimări privind numărul de turişti şi evenimentele care vor avea loc în staţiuni.





La conferință au fost prezenţi Corina Martin, preşedinte de onoare RESTO Constanţa, Roberto Tortora, preşedinte RESTO Constanţa, Alexandru Bălan, preşedinte Asociaţia Costineşti, George Lică, preşedinte Asociaţia Patronală Eforia Turistică, Ionuţ Anghel, vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Eforia Turistică, Georgel-Cristian Ivan, comisar şef director Agenţia Naţională Antidrog, şi Marius Oprişan, comisar şef Centrul Regional Antidrog Constanţa.





În cadrul evenimentului, Corina Martin a explicat faptul că litoralul românesc are nevoie să atragă mulţi turişti, pentru că, în opinia sa, acesta are potential.





„Trebuie să aducem și să atragem turiști străini. România stă foarte prost la acest capitol. Nu avem niciun fel de strategie de promovare. Nu știm unde ne îndreptăm. Ne bazăm și ne rugăm de turistul român să aleagă destinații românești. Încercăm să gândim măsuri eficiente și pentru hotelieri, şi pentru agențiile de turism. Trebuie să facem promovare destinațiilor românești. De 1 Mai avem așteptări la undeva în jur de 25.000 de turiști. Hotelurile care au deschis pentru 1 Mai au capacitatea la 80% ocupată în Mamaia, Costinești şi în Vama Veche. Ne bazăm și pe turiștii de ultim moment. Turiștii foarte tineri nu își cumpără din timp vacanţe. Avem destule evenimente: Sunwaves, festivalul de la Costinești, festivalul gastronomic și alte evenimente. Cluburile s-au deschis şi asta este o veste foarte bună”, a declarat Corina Martin.





Preşedintele RESTO Constanţa, Roberto Tortora, spune că asociaţia pe care o conduce îşi doreşte ca în staţiunea Mamaia, dar şi în Constanţa să existe plaje moderne, cu şezlonguri şi beach-baruri mobile, însă acest lucru trebuie făcut doar dacă se respectă legea.





„Acest argument al plajelor moderne îl ducem de un an de zile. Am încercat să sensibilizăm aspectele negative care se creează câteodată. Am văzut o altă deschidere faţă de întreprinzători, pentru că am fost mai organizați. Am înţeles că trebuie să existe organizare și uniune între noi, oamenii de afaceri. Am ajuns la concluzia că suntem siguri că vom avea rezultate. Am vrut să ieşim din conjunctura de a face lucrurile ilegal. Noi am cerut să fim legali. Operatorii de pe plajă care vor monta șezlonguri nu au voie să ocupe decât o treime din suprafața plajei. Deci cei care își doresc să meargă la plajă și să stea pe prosop nu vor avea nicio problemă”, a spus Tortora.





Şi staţiunea Eforie Nord este un loc destul de căutat de turişti, mai ales de cei care au copii şi vor să meargă la mare în familie.



„Se știe că Eforie Nord este o stațiune preferată de familiile cu copii. Este o destinație căutată și am avut activitate. De 1 Mai, rezervările sunt peste 80 la sută din locațiile deschise, iar preţurile vor fi prietenoase. Înțelegem situația, aşa că vom avea niște tarife cât mai accesibile. Asociaţia noastră turistică împreună cu celelalte asociații de pe litoral căutăm să devenim o federație puternică și să fim bine reprezentați în raport cu autoritățile centrale”, a explicat George Lică.





În staţiunea Costineşti, distracţia va fi la ea acasă. Organizatorii pregătesc două evenimente majore: un festival de muzică rap şi unul de muzică rock.





„Anul acesta, stațiunea Costinești este centrul distracției pentru tinerii din România. Suntem pregătiți. Avem unități de cazare arhipline, plaja arată foarte bine. Anul acesta, Costineştiul a arătat că poate să fie cea mai în vogă stațiune de pe litoral. Avem un festival de muzică rap care se va întinde pe trei zile în perioada 29 aprilie - 1 mai. Operatorii de plaje fac eforturi mari pentru ca plajele sa rămână curate. Vă promitem că anul acesta plaja va fi mai curată decât în anii trecuți”, a spus Alexandru Bălan.



Autorităţile locale, vigilente la eventualele nereguli



Agenţia Naţională Antidrog va veghea la ceea ce se va întâmpla pe timpul sezonului estival pe litoralul românesc. Drept urmare, se vor face controale severe, astfel încât să nu existe riscuri de consum de droguri sau consum de alcool la volan.



„Ne bucurăm că societatea civilă ne redă această oportunitate de a ne implica activ în problema turismului. Obiectivele noastre sunt simple: evitarea conducerii sub influența drogurilor, evitarea riscului de supradoză şi prevenirea consumului de alcool. La aceste aspecte trebuie să avem foarte mare grijă”, a explicat Cristian Ivan.





Acesta a fost imediat completat de comisarul şef al Agenţiei Naţionale Antidrog, Marius Oprişan.





„Trebuie să avem un dialog cu personalul unităților. Trebuie să evităm evenimentele pe care le-am avut cu ani în urmă pe litoral. Știți foarte bine cum a murit creatorul de modă Răzvan Ciobanu şi cum au murit alți tineri. Angajații unităților trebuie să cunoască unele măsuri care se iau în caz de consum de alcool sau droguri. Există zone unde un număr mare de tineri aleg să îşi petreacă această minivacanță. Vom desfășura activități de testare și informare antidrog în trafic. Ne dorim ca aceasta să fie o minivacanţă sigură, fără evenimente negative”, a concluzionat Marius Oprişan.





