Lecții depre prevenirea consumului de droguri, pentru părinți și copii

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) continuă implementarea proiectului naţional de prevenire în familie „Eu și copilul meu”, prin intermediul căruia îşi propune să consolideze legăturile afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), dar şi dintre aceştia şi şcoală.Proiectul are ca obiectiv prevenirea consumului de droguri, inclusiv tutun, alcool şi substanţe noi psihoactive, în rândul grupurilor vulnerabile, prin creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor, în vederea oferirii de modele pozitive copiilor.În cadrul proiectului „Eu și copilul meu”, părinţii participă la nouă activități interactive de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri. „Eu şi copilul meu” are la baza proiectul spaniol „Protego”, implementat de către Agenţia Naţională Antidrog în anul 2007. Activităţile propuse sunt validate ştiinţific, iar modificările care apar faţă de proiectul iniţial se datorează adaptării la realităţile româneşti.Părinţii sunt selecţionaţi, cu prioritate, conform următoarelor criterii: părinţi ai copiilor din ciclul secundar (clasele V-VII), cu vârsta între 10 şi 14 ani; părinţi care provin dintr-un mediu socio-economic defavorizat – grupuri vulnerabile (beneficiari ai ajutorului social, şomeri, fără venituri etc); părinţi la risc (abilităţi educative şi de gestionare familială scăzute) sau cu copii la risc (probleme de adaptare şi randament şcolar scăzut, probleme precoce sau persistente de comportament, care nu necesită în mod special o intervenţie terapeutică); familii cu conflicte sau în care există consum frecvent de tutun şi alcool; nivelul de educaţie de minim, patru clase primare absolvite.