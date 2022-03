O tânără de 27 de ani, născută în Constanța, își caută părinții biologici

„Numele meu la naștere a fost Anamaria Iordache, iar numele părinților mei biologici este Floare Iordache și Daniel Iordache, despre ei aș dori să aflu informații, aș vrea să îi cunosc. M-am născut pe 29. 03.1995 în Constanța, am venit pe lume prematur, la șapte luni și nu aveam prea multe șanse la viață. La scurt timp după nașterea mea am fost luată în plasament de o familie din Constanța, la care am stat până la vârsta de 3 ani jumate, pentru că atunci am fost adoptată de o familie minunată, care m-a iubit și s-au luptat mereu să nu-mi lipsească nimic și cu această ocazie vreau să spun din nou: mami, tati, vă mulțumesc pentru șansa la o viață frumoasă și pentru iubirea voastră. Le mulțumesc totodată și pentru că și-au dat acordul ca eu să îmi găsesc familia biologică. Am informații că părinții mei biologici sunt din Ovidiu și că la momentul la care m-am născut aveam doi frați. Cam aceasta este povestea mea care sper să meargă mai departe în cel mai frumos mod! Vă rog să mă ajutați cu distribuirea căutării mele și orice informație aveți vă rog să transmiteți pe pagina de Facebook The never forgotten romanian children”, a transmis tânăra aflată în căutarea părinților biologici.





Reamintim că, anual, mii de copii adoptați apelează la această comunitate online pentru a lua legătura cu familia biologică.





O tânără de 27 de ani a apelat la comunitatea The never forgotten romanian children de pe Facebook pentru a-și găsi familia biologică din Constanța.