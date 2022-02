Alarmant: consumul de droguri, stil de viață pentru numeroși adolescenți

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) împreună cu Ministerul Educației continuă implementarea proiectului „Necenzurat”, proiect de prevenirea consumului de droguri în şcoli, cunoscut la nivel internațional ca proiectul „Unplugged”, destinat adolescenţilor cu vârste cuprinse între 12 si 14 ani.Acest proiect are ca scop dezvoltarea de abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri, în rândul elevilor din grupa de vârstă menţionată mai sus, cuprinzând trei părți (cunoștințe și atitudini, abilități interpersonale și abilități intrapersonale), divizate în 12 lecții săptămânale (cu structură standard).Proiectul face parte dintre exemplele de bune practici ale European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) în domeniul prevenirii consumului de droguri în mediul școlar și se desfăşoară în România, fără întrerupere, începând cu anul 2009.În cadrul acestui proiect, sunt tipărite caiete pentru elevi, ghiduri metodice pentru specialiştii ANA și cadrele didactice care desfăşoară lecţiile „Necenzurat”, precum şi seturi de 47 cartonaşe cu întrebări şi răspunsuri despre droguri şi efectele consumului, ca materiale de sprijin pentru desfăşurarea activităţilor.Până în prezent, peste 60.000 de elevi de 12-14 ani din ţara noastră au fost beneficiarii celor 12 lecţii ale proiectului, urmând ca, în anul şcolar 2021 – 2022, acestora să li se alăture cel puțin 10.000.Cele mai recente cercetări au arătat faptul că pentru cei mai mulţi adolescenţi, consumul de droguri este parte a unui stil de viaţă. Aceasta înseamnă că există o importantă influenţă socială asupra consumului de tutun, alcool sau alte droguri. Noile forme de prevenire utilizează programe de instruire bazate pe abilităţi sociale, unde comportamentele sociale sunt introduse și exersate, ajutând astfel la creşterea rezistenţei în fața presiunii grupului de egali, la îndemnul de a consuma droguri.Astfel, proiectul încorporează activități care se axează pe: gândirea critică, luarea deciziilor, conștientizare, rezolvarea de probleme, gândirea creativă, comunicarea eficientă, empatia, gestionarea emoțiilor și a stresului, credințele normative, cunoașterea efectelor diferitelor substanțe etc.Scopul acestei abordări este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele despre droguri și efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.