Tanczos Barna spune că plajele vor fi gata pentru sezonul care începe la 1 mai

„Intabularea s-a făcut. S-au făcut şi lotizările. Am avut chiar azi în şedinţa de Guvern o discuţie cu domnul ministru Cadariu (ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Cadariu n.r). Se vor încheia acte adiţionale prin ABADL Constanţa cu operatorii de plajă pentru acest sezon. Pe termen mediu şi lung am propus acum un an elaborarea unui PUZ pentru plaja nouă. În acest scop, am lansat un concurs internaţional de soluţii împreună cu Apele Române. Avem deja parteneriatul încheiat cu Ordinul Arhitecţilor pentru a amenaja această plajă nouă. Pe termenul de un an, doi ani cât mai este din aceste contracte în vigoare, până la expirarea lor, vom găsi soluţiile pe termen scurt. Sper ca în acest an, maximum doi ani, să avem un PUZ nou şi o amenajare de nivel internaţional a noii plaje, pentru că ceea ce avem în momentul de faţă nu seamănă cu plajele la care râvnesc românii în momentul în care se duc în vacanţe”, a explicat ministrul la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.





