Mama fetei de 12 ani ucise, audiată la Serviciul Omoruri. Femeia susţine că vinovat este concubinul său

Mama copilei de 12 ani, ucise și ascunse în lada unei canapele dintr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei, a ajuns la serviciul Omoruri. Femeia le-a mărturisit reporterilor, noaptea trecută, când a ajuns în România, că cel care ar fi fost călăul fiicei ei este chiar concubinul ei. Femeia a trecut de la suspectă la martor în dosar, deși inițial a fost reținută de autoritățile din Spania, scrie stiripesurse.ro





”Luni seara am auzit că au găsit-o moartă la mine în pat. De aia am venit acasă, că sunt nevinovată. Eu sunt nevinovată, îmi pot face toate testele!”, a declarat, în fața reporterilor, noaptea trecută, potrivit Antena3 CNN.



Femeia se jură că nu i-ar fi putut face vreun rău fetei ei, însă nu același lucru îl poate spune și despre concubinul ei.



”Ultima oară când am fost cu mama la muncă el a rămas cu fata singur și a zis că o duce acasă, și bagajele când am ajuns de la muncă, pe la 1:00-2:00 erau tot acasă”, povestește mama copilei.



Femeia, reținută inițial de spanioli, este acum martor în cazul crimei care a șocat România. Va fi audiată din nou de procurori iar după mărturia ei anchetatorii vor decide dacă va rămâne martor în continuare sau dacă va fi pusă sub acuzare.



Copila a murit în chinuri groaznice



La prima audiere, femeia a declarat că nu a știut de crimă și că nu era acasă când s-a întâmplat nenorocirea. Potrivit legiștilor, fiica acestora a murit în chinuri groaznice. Fata de numai 12 ani nu a mai fost văzută de dinainte de Paște.