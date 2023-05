Disperare la Negru Vodă! Un fermier ameninţă că se va lega cu lanţul de sediul primăriei

Săndel Tirim, un cetățean în vârstă de 57 de ani din orașul Negru Vodă, județul Constanța amenință cu greva foamei și spune că se va lega cu un lanț de poarta primăriei din localitate, dacă nu i se vor da mai multe hectare de pământ, pentru a merge cu vacile la păscut.







Teoretic, viata la țară pare liniștită. Oamenii au posibilitatea de a petrece mai mult timp în mijlocul naturii, înconjurați de animale, verdeață, mâncare sănătoasă, dar lucrurile nu sunt întotdeauna aşa uşoare precum par. Mulți muncesc din greu pentru a-și putea susține familiile și pentru a-și putea plăti dările către stat, pentru a avea ce pune pe masă. Un astfel de exemplu este și Săndel Tirim, care, după ce ani la rând a muncit pentru alții, care, culmea, nici măcar nu l-au angajat cu contract de muncă pe toată perioada lucrată, s-a gândit să își încropească o mică afacere, cumpărându-și câteva vaci.







Creșterea vacilor de lapte, susține el, reprezintă o ocupație de bază pentru multe persoane, asigurându-i un venit lunar, nu impresionant, dar care să le asigure supraviețuirea, lui și familiei sale. Desigur, asta înseamnă muncă și iar muncă, înseamnă să producă zilnic și să valorifice surplusul, pentru clienții pe care și i-a format. De fapt, susține bărbatul, la acest moment, din asta trăiește. După ce strânge laptele de la animale, vinde laptele, brânza. Mâinile lui bătătorite spun totul…de la prima vedere se poate observa că omul muncește din greu pentru a se putea întreține. De ceva vreme, însă, de când şi-a mărit efectivul de animale (susţine că ar avea opt vaci), nu îi mai ajunge locul de păscut și a făcut o cerere la primărie, în acest sens, pentru a rezolva problema.







„Ni s-a dat pe vremea fostului primar cam jumătate de hectar de animal. În fiecare an mă duc la el şi nu vrea să îmi dea completare de hectare pentru animale. A zis că ele pot paşte iarbă la comun cu oile, dar dacă le las acolo, nu mai mănâncă oile, pentru că aşa se întâmplă şi nu mai dau lapte bun. I-am spus de nenumărate ori să îmi dea măcar cinci hectare de pământ, dar nu vrea. Eu am două hectare, dar nu sunt suficiente. Am depus mereu cerere la primărie, dar nu s-a rezolvat nimic. Unde să mă mai duc? Ce să mai fac? Dacă nu se rezolvă situația, mâine dimineață mă vor găsi legat cu lanțurile de primărie. Vor veni mascații să mă ia, voi fi amendat. De ce altora le-a dat hectare întregi de pământ și mie nimic? Eu sunt bolnav. Sufăr cu inima, plămânii, ficatul…Când am mers la primărie, edilul m-a pus să fac o cerere, dar nu am primit nici un răspuns la ea”, ne-a declarat fermierul.







Contactat telefonic, primarul din Negru Vodă, Petre Urziceanu, a precizat că are cunoştinţă de acest caz.







„A fost organizată o licitaţie, au participat la ea toţi cei care au animale înregistrate în exploataţie. El şi-a mai luat nişte animale şi vrea păşunea, dar pentru aceasta a avut ca termen data de 1 martie. Dacă nu este scoasă la licitaţie, Prefectura nu ne mai dă avizul. I-am explicat că dacă cineva îşi ia animale azi, nu poţi participa a doua zi la licitaţie şi să îţi iei teren, pentru că nu am cum. Totul trebuie să se încadreze în litera legii. Legea spune ce încărcătură de animale trebuie să fie pe fiecare hectar de păşune în parte şi să se facă o exploatare raţională a păşunilor. Adică, primăria nu este obligată să-i pună la dispoziţie teren, dacă unii au mii de animale, pentru că nu am de unde. Mai mult decât atât, el are şi o problemă. A venit la noi să facă cererea, dar nu are animalele înregistrate în exploataţie şi în sistemul naţional. Noi organizăm licitaţiile pentru animalele înregistrate în sistem, nu cu ce au locuitorii în curte”, a declarat primarul pentru „Cuget liber”.