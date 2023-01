Investiţie de anvergură realizată de Primăria Negru Vodă. "Centrul va fi gata până la finalul anului"

„Este o investiție ce se ridică la 21.750.236,36 lei. Proiectul are două componente. Astfel, se va construi un centru multifuncțional de tineret în Negru Vodă, pe Șoseaua Mangaliei nr. 35, și se va reabilita terenul de sport și agrement de mici dimensiuni situat pe str. Zorelelor nr. 22B”, a precizat primarul Petre Urziceanu.





Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii cultural-recreative și a spațiilor publice urbane pentru populația orașului Negru Vodă”, cod SMIS 126275, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, prioritatea de investiții 9B - promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, obiectiv specific - îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.





„Sportul reprezintă o modalitate eficientă de reducere a vulnerabilităților unor categorii de persoane precum copiii și tinerii sau persoanele cu dizabilități, contribuind, dincolo de îmbunătățirea stării de sănătate, și la integrarea socială, legând prietenii, dezvoltându-și abilitățile de a lucra și colabora în echipă, învățând să își respecte coechipierii/colegii, dar și adversarii. Aceste considerente sunt valabile și pentru cercurile artistice care se vor derula în cadrul centrului multifuncțional”, a mai completat edilul Petre Urziceanu.





Centrul multifuncțional va beneficia și de un cabinet de consiliere, necesar pentru a asigura o bază psihologică și suport emoțional pentru depășirea situațiilor de dificultate prin care trece orice persoană aparținând unui grup vulnerabil. Structura centrului multifuncțional va fi următoarea: Corp C1, care este destinat activităților educaționale și administrative, având regim de înălțime P + 1E (sală multifuncțională, cabină proiecție, cabine artiști, cabinet multifuncțional de consiliere, sală de muzică, sală de dans, sală de arte, sală de abilități, cabinet prim ajutor, grupuri sanitare, vestiare, spații administrative, spațiu depozitare, etc), corp C2 - care este destinat activităților recreaționale, având regim de înălțime P (hol open space, grupuri sanitare, garderobă, cabină pază / desk informații etc), corp C3 - care este destinat activităților recreaționale, având regim de înălțime P (sală fitness, cabine de schimb, vestiare, grupuri sanitare, centrală termică etc) şi corp C4 - care este destinat activităților recreaționale, având regim de înălțime P (piscine acoperite).





Reabilitarea terenului de sport existent, amplasat pe strada Zorelelor nr. 22 B presupune crearea unui teren multisport (fotbal, baschet, volei, handbal) împreună cu accesoriile necesare (porți, coșuri, fileuri etc.), a unui teren de tenis, a unei zone de fitness în aer liber și a unui patinoar demontabil cu gheață artificială, ce va fi montat în timpul iernii pe terenul multisport.



Investiția are termen de finalizare data de 31 decembrie 2023.





Primarul Petre Urziceanu a semnat anul trecut contractul de finanțare. Investiția urmărește îmbunătățirea calității vieții pentru copiii și tinerii din Negru Vodă, prin oferirea unor servicii recreativ-educaționale de cea mai bună calitate, derulate în spații moderne și amenajate corespunzător (cercuri de muzică, pictură, înot, fitness etc).