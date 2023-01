Primarul din Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, supraveghează atent lucrările din localitate

„M-am deplasat pe str. Al.I.Cuza pentru a urmări lucrările ce se execută acolo. Profitând de vremea bună de afară, am găsit acolo un furnicar de muncitori și utilaje. Astfel, un constructor lucra la montarea rețelei de gaz pe această stradă, pe cealaltă parte a străzii un alt constructor turna căminele de branșare la rețeaua nouă de apă (cele două proiecte sunt cu fonduri europene), iar în capătul străzii (din fonduri proprii) se construiesc un canal pluvial dalat și o subtraversare a străzii.





La 200 m distanță de această stradă, se lucrează într-un ritm alert și la reabilitarea blocului 16. Deplasându-mă pe această stradă de la un constructor la celălalt, am întâlnit un grup de persoane mai în vârstă care erau într-o discuție. M-am apropiat de dânșii și i-am întrebat dacă s-a întâmplat ceva sau dacă au vreo nemulțumire. Unul dintre ei mi-a răspuns: «Nu, domnule primar, nu avem nicio problemă. Dar am făcut două ture pe stradă, ne uităm cu plăcere și discutăm că din perioada de dinainte de 1989 nu am mai văzut așa oamenii muncind pe un șantier în localitatea noastră»”, a declarat Gheorghe Cojocaru.





Primarul oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, supraveghează intens lucrările care se desfăşoară în localitate. Mai mult decât atât, acesta a luat legătura cu cetăţenii, care au spus că sunt foarte mulţumiţi de stadiul în care se află lucrările şi de aportul muncitorilor.