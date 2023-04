Satul de Vacanță, străbătut de canalul nimănui. "Nu cred că se așteaptă cineva ca funcționarii publici să facă igienizarea"

Și asta în apropierea vestitei sărbători muncitorești de 1 Mai, când canalul ar trebui să fie deja igienizat. De parcă turiștii români care vor trece peste acest pod ar trebui să se mai uite și-n jos sau să respire aerul… sulfuros.





Tot în zonă, am surprins, doi bărbați care încercau să pescuiască din apa murdară. Aceștia ne-au spus că merg constant în zonă pentru a pescui și că nu mai suportă mizeria din apă și mirosul care se simte de-a lungul canalului. „Noi venim des pe aici să pescuim. Avem o pasiune din acest lucru. Dar, da, vedem gunoaiele la câțiva metri de noi și chiar nu mai suportăm, vine un miros închis… Autoritățile competente ar trebui, neapărat, să rezolve problema. Vine vara și, cum se va încălzi, turiștii vor năvăli pe aici cu copiii, la bâlci, la tarabe, și vor veni să vadă peisajul. Nu pot sta și nu pot mânca în mirosul ăsta…”, ne-a spus unul dintre aceștia.







ABADL – nu. „În nici un caz ANPA”





În încercarea de a afla în administrarea cărei instituții mai intră și acest canal, reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral ne-au transmis că, în urma unei decizii din anul 2020, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, acest canal a dispărut din patrimoniul lor. Pentru ca, doi ani mai târziu, în baza HG 879/6 iulie 2022, să treacă în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) Constanța.





Am luat legătura cu Gabriel Popescu, directorul ANPA Constanța, care ne-a precizat faptul că instituția se ocupă strict cu resursa acvatică vie și că nu are competențe în igienizarea și îngrijirea apelor. „În niciun caz ANPA, vreodată, a fost responsabilă de igienizare. Eu am în subordine funcționari publici. Nu cred că se așteaptă cineva ca noi, funcționari publici, care ne ocupăm de politici, conservare, autorizare și așa mai departe, pentru pești, moluște, crustacee, să mergem să facem igienizarea unor zone. De principiu, peștele nu generează nimic din genul acesta de deșeuri. Deșeurile se adună la suprafața canalelor din activități antropice de pe uscat, în care noi, ANPA, nu avem nicio atribuție”, ne-a declarat acesta.





La un răspuns atât de ferm nu ne rămâne decât să ne întrebăm: și-atunci în administrarea cărei instituții ar putea intra acest canal?





Zilele acestea, un cititor „Cuget Liber” ne-a semnalat mizeria acumulată în zona podului din preajma hotelului „Ramada”. Loc în care peștii își procură hrana dintr-o apă îmbâcsită de ambalaje și substanțe nocive, iar rațele și broaștele din zonă respiră un aer tot mai murdar. Păsările înoată, acum, printre ambalaje, pungi, sticle, cutii, pachete de țigări și chiar și obiecte de încălțăminte.