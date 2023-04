Constănțenii din Poarta 6 se simt rupți de oraș. "Ne scrântim picioarele pe calea ferată, ca să nu mai ocolim atât"

Am surprins, la orele după-amiezii, persoane plimbându-se cu bebeluși, cu mai mulți copii care se jucau și mergeau cu bicicleta sau cu animale de companie.











Mihaela Urse, o mămică din cartier, ne-a declarat că una dintre marile probleme ale cartierului ar fi că nu are unde să meargă cu copilul. „Nu avem un parc precum cele din oraș. Din două parcuri, niciunul nu este echipat corespunzător, leagănele sunt rupte sau lipsesc (două dintre ele au fost înlocuite de părinți), toboganele au piese lipsă, nu au scară. De asemenea, nisipul din parc mă deranjează și cred că ar putea fi înlocuit cu plăci ca în parcurile din oraș. Copiii noștri merită și ei un parc decent, frumos amenajat, ca cele din zonele centrale. Alt aspect care mă deranjează sunt gropile care se sapă, iar apoi nu se mai asfaltează, dar și mirosul de canalizare din cartier și praful negru care se pune pe geamuri zilnic", ne-a mai spus aceeași

mămică.











O altă problemă, după spusele locatarilor, ar fi inexistența unei piețe de legume-fructe, aprovizionată de la producători. A existat, pe vremuri, Piața Roșie, dar după ce s-a mărit un supermarket, aceasta a fost desființată.





„Sunt foarte nemulțumită de faptul că nu avem o piață cu legume-fructe, cu tarabe, cum exista odată. O pescărie, de asemenea, ar fi utilă. Eu trebuie să merg tocmai în piața din Tomis 3 ca să cumpăr legume și fructe la un preț bun. Mă mai deranjează că nu sunt coșuri de gunoi în cartier", ne-a declarat Antoaneta Rapan.











Din cauza insuficientelor parcări, mașinile staționează pe trotuar, iar pietonii merg pe stradă, pentru că nu au pe unde. Pe strada din fața Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, locuitorii sunt de părere că ar trebui să se interzică parcarea în fața unității de învățământ, deoarece este periculos pentru elevii care traversează să iasă sau să intre în școală.





„Nu am pe unde merge pe trotuare, deoarece sunt ocupate de mașini parcate. Nu mi se pare corect, mai ales că duc nepotul la grădiniță și trebuie să mergem jumătate de drum pe stradă. Poate aud cei de la Primărie și rezolvă ceva", a transmis Ion Popovici.



















Același lucru l-a semnalat și o mămică aflată în treacăt cu doi copii: „Nu avem parcări, ne parcăm mașinile pe trotuar, pe unde ar trebui să meargă pietonii. Este o zonă periculoasă noaptea. Dar ne protejăm copiii cum putem. Nu mai zic de faptul că zona este un șantier în adevăratul sens al cuvântului și pot cădea copiii în șanțuri… Sunt gunoaie aruncate și tomberoanele pline. Să nu mai zic de faptul că blocurile astea sunt foarte vechi…".







„Suntem bătrâni și avem nevoie să ne plimbăm, să facem mișcare…”





Localnicii care sunt la vârsta a doua se gândesc cu îngrijorare la copiii și la nepoții lor. Cu toate acestea, orice om are nevoie să facă mișcare. Acest aspect l-a precizat un localnic care își plimba câinele în zonă. „Pot să spun că aici prețurile sunt ridicate. Am început să mergem în tot orașul să căutăm alimente mai ieftine. Eu sunt acasă doar cu soția, mă vizitează copiii din când în când. Oricum, aici nu prea ai unde să îți petreci timpul liber. Mă bucur, măcar, că am unde să îmi plimb câinele. Nu mai spun că tot sunt lucrări și nu știu când mai termină… Ne e frică pentru cei mici să nu se lovească. Dar și noi suntem bătrâni și avem nevoie să ne plimbăm, să facem mișcare…", a menționat localnicul.









„Avem de unde să ne facem cumpărăturile, chiar dacă prețurile sunt din ce în ce mai mari, peste tot. Este mai greu faptul că, uite, eu, de exemplu, am nepoți și nu au un loc de joacă pe aici. Și, e periculos, mereu trec mașini prin fața blocului. Nici parcări nu avem destule. Pentru noi, e cum mai e, dar pentru tineri și copii trebuie să existe condiții bune. Ei sunt viitorul nostru", ne-a spus o pensionară.







Bunica s-a împiedicat de șine, iar nepotul plângea de teama trenului





„Deocamdată ne simțim rupți de oraș, noi, ăștia care nu avem autoturisme și mergem cu transportul în comun zeci de minute. Ca să nu mai spun cu ce teamă escaladăm liniile de cale ferată. Ne scrântim picioarele pe calea ferată, ca să nu mai ocolim atât. Am auzit că unii chiar și-au rupt picioarele pe acolo", ne-a spus dezamăgită Sorina Zamfir, care ne-a mai relatat un caz petrecut chiar săptămâna trecută, când o bunică ce-și aducea nepotul la grădiniță s-a împiedicat de șine și a căzut, iar copilul a început să plângă de teamă că va veni trenul peste ei.











Pe acest subiect, la finele anului trecut, reprezentanții Primăriei Constanța transmiteau că pentru pasarela pietonală din Poarta 6 este gata studiul de fezabilitate, care urma să intre în ședința din luna noiembrie 2022, pentru aprobare. „Dar o companie petrolieră ne-a bătut pe umăr și ne-a anunțat că una dintre fundații, unul dintre picioare, ar fi fost construită pe conductele lor. Terenul este al nostru, dar este străbătut de conductele lor. Drept pentru care încercăm să găsim altă soluție pentru prelungirea pasarelei mai spre gardul de la Lidl. Suntem optimiști că vom găsi o soluție, trebuie mutată fundația câțiva metri, altfel documentația este pregătită. Și proiectantul este optimist că se poate face această modificare”, era mesajul promițător venit dinspre edili.



Petruța RIDICHE,



Daniela Dache CAPLAN,



Studentă anul I, specializarea Jurnalism,



Facultatea de Litere





Dar cel mai mult locuitorii ar dori să se realizeze odată mult promisa pasarelă, pod pentru mașini peste calea ferată, care astfel i-ar scuti de marele ocol pe care-l fac elevii care vin din cartierul Km 4-5 sau din Cumpăna. Toboganele sunt rupte, nesigure, nu există niciun loc special amenajat pentru copii mici, nisipul nu prea este, există mai mult pământ și buruieni. Blocurile înghesuite, în stil comunist, sunt vechi, au urme vizibile de degradare și nu prea se zăresc construcții noi, semn că dezvoltatorii imobiliari nu consideră profitabil acest cartier.