Protest în fața Primăriei Constanța, gestionat cu TACT de viceprimarul Ionuț Rusu

„După înființarea noastră ca asociație, foarte mulți cetățeni din oraș ne-au contactat pentru a-i sfătui cum să-și rezolve problemele. Printre aceștia, au fost cetățeni de pe străzile Ștefan cel Mare, Cuza Vodă și Ferdinand, care sunt afectați de Planul de Mobilitate Urbană, care a devenit de fapt planul de «imobilitate urbană» și foarte multă lume ne-a sesizat că nu are posibilitatea să intre în audiență, pentru a primi lămuriri cu privire la modul cum se va desfășura traficul în Constanța. Prin urmare, am organizat acest protest. Au venit, după părerea mea, într-un număr nu destul de semnificativ, față de nemulțumirile exprimate pe rețelele de socializare. Am anunțat că va fi un protest pașnic și așa a și fost. Totodată, este de admirat că de la primărie a coborât viceprimarul să vorbească cu protestatarii, alături de alți reprezentanți. Am mai fost și la alte proteste și este prima dată când vine cineva să vorbească cu protestatarii, consider că s-au pus bazele unei comunicări”, a afirmat, pentru „Cuget Liber”, avocata Mirela Doicescu, reprezentant Asociația TACT.



Vicele Ionuț Rusu nu a plecat din fața primăriei până la ultimul protestatar





Spre surprinderea tuturor, în rândul protestatarilor au coborât viceprimarul Ionuț Rusu și consilierii Doru Iordache, Alin Vintilă și George Măndilă. Deși discuțiile au început cu cele două „tabere” despărțite de gardurile Jandarmeriei, într-un final, reprezentanții administrației primăriei au intrat în rândul protestatarilor și au ascultat fiecare doleanță în parte. Ba mai mult, viceprimarul a notat fiecare problemă ridicată, cu date de contact, promițând să verifice și să vegheze la soluționarea ei.



Printre aspectele aduse în discuție au fost lucrările parcă interminabile de pe principalele artere ale municipiului Constanța, soarta străzii Cuza Vodă, care a preluat tot traficul dinspre plaja Modern spre Gară, soarta Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, frigul din școli, din lunile de iarnă, lipsa locurilor de parcare și valoarea ridicată a abonamentelor.





„Nu vă mai credem! Vrem termene. După ce că sunteți o administrație incompetentă, ne hăituți cu amenzi pentru parcări. La vot ne-ați căutat, acum ne-ați trădat și ne-ați abandonat! Vrem fapte, nu vorbe!”, au reclamat protestatarii.





Fiecare dintre reprezentanții primăriei a răspuns doleanțelor ridicate, iar la un moment dat, întrebat dacă îi place cum arată Constanța, viceprimarul Ionuț Rusu a punctat: „Îmi place cum va arăta. Lucrările sunt în grafic și vor fi încheiate până la finalul lui 2023!”.





Se impune subliniat, de asemenea, că reprezentanții administrației publice locale, în frunte cu viceprimarul Ionuț Rusu, au fost ultimii care au plecat din fața primăriei. Dacă în alte împrejurări, la alte manifestații, cei vizați de scandări pleacă repede, de data aceasta, viceprimarul Ionuț Rusu încă mai era în fața primăriei, discutând cu ultimii protestatari, când jandarmii strângeau gardurile de protecție.





