Deficit de personal la Spitalul CF Constanţa. "Ne descurcăm la limită"

Toate acestea se întâmplă în condiţiile în care la sediul de pe bulevardul 1 Mai funcţionează alte 103 paturi pe diferite secţii clinice (Neurologie, Medicină Internă, Reumatologie, Gastroenterologie, Oncologie). În ceea ce priveşte ambulatoriul integrat, activitatea se desfăşoară în cadrul a 28 de cabinete, de la ora 7.00 la 19.00. Deci, este nevoie de personal. Menționăm că, la ora actuală, în policlinică se pot oferi consultaţii pe următoarele specialităţi: ORL, Oftalmologie, Oncologie, Gastroenterologie, Diabet zaharat, Endocrinologie, Urologie, Cardiologie, Obstetrică- Ginecologie, Medicina Muncii etc.



Asistentele fug de la un cabinet la altul



Mai mult decât atât, policlinica Spitalului Clinic Căi Ferate Constanţa va avea, după 47 de ani de la înfiinţare, şi spitalizare de zi pentru pacienţi, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii emiţând, în cursul lunii trecute, autorizaţia sanitară de funcţionare, obţinută în urma referatului de evaluare elaborat de conducerea unităţii sanitare.





Cu atât mai mult, cum spuneam, este nevoie de oameni care să poată prelua bolnavii, să îi consulte, să îi trateze. Iată care este situația în prezent: „Noi am funcţionat mult timp cu un deficit de personal de 50%. Acum, l-am redus la 47%, dar tot puţini suntem, motiv pentru care organizăm noi concursuri. Posturile sunt blocate din primăvară, avem numai posturi unice. Ne descurcăm la limită, iar oamenii cu greu îşi pot lua concedii de odihnă mai mari de cinci zile. Facem tot ce putem, facem şi ore suplimentare. La momentul actual, am demarat procedurile pentru concursul la medici, dar avem nevoie şi de asistente, de infirmiere. Avem aproximativ 18 posturi deficitare, care trebuie ocupate, doar pe partea de ambulatoriu integrat, pe Nefrologie, Dermatologie, Chirurgie Plastică şi Reparatorie, Stomatologie, Chirurgie Vasculară şi nu numai. În plus, trebuie să organizăm concurs pentru un medic AT-ist”, a declarat managerul, pentru „Cuget Liber”. Dr. Botezatu a precizat că cel mai delicat loc este policlinica, unde, lună de lună, se înmulţesc cabinetele, se organizează concursuri prin transferuri şi se „decompensează” progresiv. „Am cam ajuns într-o situație critică la ambulatoriu. Trebuie, neapărat, să avem niște concursuri cu posturi unice. În prezent, în spital și policlinică avem în jur de 40 de medici și ne-ar mai trebui vreo 20 de persoane. Împărțim asistentele cum putem, fug de la un cabinet la altul”, a completat directorul spitalului.





Din păcate, chiar dacă unitatea sanitară dispune de un sediu nou, complet renovat şi de condiţii de cazare total schimbate faţă de cele oferite în anii trecuţi, mai rămâne o problemă stringentă de rezolvat, şi anume cea a personalului. De fapt, la fel ca în orice instituţie de profil, problema deficitului de personal există în continuare. „De când sunt manager, de patru ani, noi am lucrat cu 50% din personalul din statul de funcţii. Ne-am descurcat acceptabil până la acest moment, dar nu este deloc uşor. Suntem foarte dezavantajaţi de deciziile din ultimele ordonanţe de urgenţă şi încercăm să contracarăm efectele negative. În prezent, acestea ne pot dezavantaja puternic, prin blocarea concursurilor, pentru că noi avem şi un ambulatoriu integrat, unde avem multe specialităţi funcţionale şi, categoric, avem o mare problemă legată de aceste concursuri. Avem oportunitatea de a crea acolo posturi unice, dar va trebui să facem eforturi substanţiale pentru atragerea personalului necesar suplimentar faţă de cel prezent”, a precizat directorul spitalului, dr. Iuliana Botezatu, la momentul inaugurării clădirii.