Deficit de personal în spitale. „Nu avem nici un medic specialist la Cardiologie”

Directorul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Dorel Oprea a precizat că la ei situația nu este atât de dramatică, dar se confruntă, bineînțeles cu lipsa personalului medical, iar Cardiologia este principala secție deficitară. În plus, aici nu există nici medic oncolog. „În linii mari, activitatea se desfășoară în condiții normale, cu excepția Cardiologiei, care ne afectează, pentru că aici nu avem nici un medic specialist. Am avut un medic care a plecat în concediu de maternitate. Între timp, am tot încercat să aduc pe cineva, dar fără succes. Părerea mea este că aceasta este o specialitate dificilă. Totuşi, în momentul în care primim în administrare ambulatoriul, care a fost refăcut, avem mulți medici pe care suntem pregătiți să îi angajăm aici, și apoi pe secții. Între timp, trimitem pacienții la alte unități sanitare”, a declarat managerul, pentru „Cuget liber”



La rândul său, directorul Spitalului Căi Ferate din Constanţa, dr. Iuliana Botezatu a precizat că la ei deficitul este, în continuare, de 50%. Deşi între timp au mai angajat personal nou, o bună parte dintre cadrele medicale cu vechime, fie au ieşit la pensie, fie s-au pensionat pe caz de boală. Problemele cele mai mari le au pe secţia de ATI, Terapia Intensivă fiind o specializare dificilă, o muncă grea pentru medicul de pe această specializare, care implică un consum mare, și fizic și emoțional. „Numărul lor nu este suficient în nici un spital din România, dar mai există un aspect important. Forța de muncă din acest domeniu a migrat către instituțiile private”, a subliniat managerul.





O veste îmbucurătoare vine de la directorul Spitalului Orăşenesc Cernavodă, Marius Ion Sponoche, care a adăugat că nu au deficit pe partea de personal medical. „Noi avem medici pe toate compartimentele. Întâmpinăm probleme doar pe partea de personal administrativ. Aici ne-au plecat trei persoane şi nu mai putem face angajări până în luna ianuarie 2023”, a explicat el.



La Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, nu este deficit de personal, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției, Crina Kibedi. Pentru că între timp unii medici au mai ieșit la pensie, pentru a se acoperi golul, au fost scoase la concurs posturile. „Situația este bună la noi. Ceva probleme sunt cu personalul auxiliar, infirmiere, brancardieri. Important este că nu ne lipsesc medici. Inclusiv la UPU Năvodari au fost angajați în urmă cu 2-3 săptămâni medici pediatri”, a completat ea.



Întrebat despre deficitul de medici, directorul Spitalului Orășenesc Hârșova, Bogdan Zidaru a precizat că ei au probleme doar pe secția Neurologie, situație pe care speră să o poată rezolva la începutul anului viitor, când se va da drumul la posturile vacante.





În altă ordine de idei, potrivit datelor Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, există un deficit de peste 2.000 de medici de familie necesari în 1.414 localități în toată ţara, deci situația este foarte gravă. Mai mult decât atât, aceasta se va agrava în următorii ani, pentru că aproximativ 40% din numărul total de medici de familie sunt în pragul pensionării sau au depășit deja vârsta de pensionare.





Deficitul de medici din România este tot mai mare în multe unităţi sanitare din ţară. Statisticile arată că sunt probleme, în special, cu medicii cardiologi, a căror intervenție rapidă, se ştie, este vitală pentru pacienții cu afecțiuni cardiace. Dezechilibre sunt înregistrate, însă, şi pe alte paliere, numeroase spitale traversând o perioadă de criză, în ceea ce priveşte personalul medical.Altfel spus, numeroase spitale din ţară, care primesc zeci de mii de pacienţi, nu au doctori pe anumite secții şi reuşesc cu greu să suplinească golul imens. Din nefericire, cei care au de suferit din această cauză sunt bieţii bolnavi, cei care „plătesc” nota de plată, fiind transportaţi de la o unitate la alta, pentru a putea fi investigaţi şi trataţi. Desigur, și pe plan local, sunt probleme, la fel ca și la nivel național.