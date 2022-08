Vârstnicii beneficiază de terapie antivirală pentru infecţia cu Covid, la Spitalul de Boli Infecţioase

Constănţenii care sunt confirmaţi cu Covid-19 se pot prezenta pentru evaluare şi tratament la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase. La acest moment, au precizat cadrele medicale, sunt internaţi 14 pacienți, iar pentru evaluare se prezintă zilnic în jur de 44-47 pacienți. Pentru cei care au simptome, programul de evaluare este de luni până vineri, de la ora 8.00 la 20.00, iar sâmbăta, 8.00- 14.00. În plus, vârstnicii sau bolnavii cu mai multe comorbidități beneficiază de terapie antivirală, pentru că administrarea precoce a acestei terapii în primele cinci zile pentru vaccinați și în primele șapte zile pentru nevaccinați previn apariția formelor grave de boală. În plus, la ora actuală, unitatea sanitară are ocupate, aproape în totalitate, şi paturile pentru imunodeprimați şi sunt foarte căutaţi de bolnavii care au nevoie de îngrijiri paleative. „În prezent, spitalul este ocupat în proporție de aproximativ 80%. Până acum, am avut meningite, focare de toxiinfecție alimentară, enterocolite, celulite cu evoluție urâtă, pe fond de imuno-depresie, meningite la adolescenți, angine, febră butonoasă”, a precizat directorul SCBI, dr. Claudia Cambrea.