Familii disperate să-şi salveze copiii! Drogaţi şi beţivi avem, dar nu şi centre de dezintoxicare pentru ei

Potrivit vicepreședintelui CJC, Petre Enciu, Primăria Băneasa le-a promis o suprafaţă dintr-un teren, pe care l-a primit de la Ministerul Sănătăţii, în anul 2002, un teren de circa 32.000 mp. „Ca să putem intra în posesia terenului, este necesar ca Primăria Băneasa să facă dezmembrarea suprafeţei pe care am solicitat-o noi şi să ni-l dea în administrare, doar că această dare în administrare către CJC se face numai cu acordul Ministerului Sănătăţii. În momentul de faţă, Consiliul Local Băneasa este în corespondenţă cu ministerul pentru obţinerea acestui acord. Ce pot să vă spun este că nu am intrat, încă, în posesia acelui teren, nu am putut demara niciun fel de lucrare, pentru că nu avem încă terenul”, a precizat vicepreşedintele CJC.



Menţionăm că toate acestea au loc în condiţiile în care pacienţii cu astfel de probleme (droguri sau alcool) sunt destul de mulți, ei având nevoie de programe speciale pentru tratarea acestor dependenţe. Pe scurt, aceşti semeni ai noştri au nevoie de psihiatri, de psihologi, care să-i ajute la fel ca în alte de centre de dezintoxicare, precum se întâmplă în alte ţări.



Substanţele cu efect halucinogen distrug vieţi



În plus, înfiinţând un astfel de centru, dăm o mână de ajutor ca viaţa multora să nu mai fie distrusă de droguri, pentru că asta face, de fapt, consumul substanţelor cu efect halucinogen, distruge vieţi, cariere, dar mai ales le distruge sănătatea celor care le consumă. Se ştie că fiecare supradoză le slăbeşte corpul şi îi duce mai aproape de moarte. Și, da, şi în judeţul Constanţa avem zeci de familii îngrozite, obosite şi disperate să-şi salveze copiii şi care nu ştiu unde şi cui să se adreseze. În prezent, susțin reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, pacienții care ajung în Urgență din cauza consumului de substanțe interzise prezintă diverse simptome, de la stare de agitație psihomotorie, până la comă, tulburări severe de ritm cardiac sau stop cardio-respirator. „În funcţie de simptome, se decide conduita terapeutică, iar unii dintre ei sunt internaţi pentru tulburări psihice, primesc tratament pentru manifestările asociate, până la ameliorarea simptomelor, şi apoi sunt externaţi. La secţia de Psihiatrie de la Palazu Mare ajung doar cei care sunt stabili hemodinamic. Noi nu avem centru de dezintoxicare. De exemplu, din luna mai până la sfârşitul lui iulie se observase o creştere a numărului de cazuri de pacienţi testaţi pozitivi, aproape 300 de teste rapide pentru depistarea consumului de substanţe interzise şi aproximativ un sfert dintre acestea au fost pozitive. În acest weekend, au mai fost depistaţi patru pozitivi”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al SCJU, Crina Kibedi.





La Spitalul Municipal Medgidia, în ultimele două luni s-au realizat două teste anti-drog, dar, în schimb, personalul medical se confruntă cu un număr ridicat de alcoolici. La Spitalul Municipal Mangalia, în ultima perioadă au fost şapte pacienţi cu etilism şi trei recoltări pentru substanţe psihoactive, a precizat directorul unităţii sanitare, Alina Dan.





În general, consumatori sunt tinerii şi mai rar persoanele de vârsta a doua. Foarte mulți se adresează spitalelor după ce observă schimbări în comportamentul copiilor. Unii devin mai retraşi, alţii fug de acasă, nu se mai pot concentra la şcoală cum trebuie, încep să doarmă tot mai prost. Sunt situaţii în care consumatorii fac un pas și vorbesc cu anumite persoane din familie sau din anturajul lor şi le spun că simt cum îşi ruinează viaţa şi ar vrea să se trateze, dar acest lucru se întâmplă destul de rar.





Ne-ar plăcea ca şi judeţul Constanţa să poată beneficia de un centru special, dedicat celor care sunt dependenţi de droguri sau alcool, unde să poate merge la tratament şi să scape de aceste vicii bolnăvicioase. Iniţial, un astfel de proiect, de înfiinţare a unei clinici de dezintoxicare, s-a conturat prin anii 1999-2000, doar că acesta a murit în faşă, nu s-a mai realizat. De aproximativ un an, se discută iar despre înfiinţarea unui centru special pentru prevenirea și tratarea dependențelor de substanțe interzise, asta după ani şi ani de așteptare. Astfel, în luna martie 2022, consilierii județeni au aprobat demararea demersurilor pentru trecerea unui imobil din domeniul public al UAT Băneasa în cel al județului Constanța, care să fie să fie transformat în Centru de acordare a serviciilor necesare prevenirii și tratării dependențelor (dezintoxicare). Care este situaţia acestui centru, la ora actuală?