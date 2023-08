Blocurile alimentare ale spitalelor vor fi reabilitate! Locul bucătăriilor a fost luat de firmele de catering

El a precizat că a fost făcută o evaluare, începând de anul trecut, în 252 de spitale publice, care a arătat că două treimi dintre acestea aveau servicii de catering şi doar o treime bucătării proprii. „De cele mai multe ori reclamaţiile sunt legate de catering, pentru că mâncarea ori este rece, ori este destul de puţin atrăgătoare”, a afirmat Rafila. El a mai spus că alocaţia de hrană a crescut de la 11 la 22 de lei pentru un pacient obişnuit, iar pentru cei cu anumite patologii ajunge la 33 de lei pe zi.





Pe plan local, la fel ca în restul ţării, blocurile alimentare au cam fost externalizate. De exemplu, la Spitalul Căi Ferate Constanţa, nu mai există bloc alimentar propriu din anul 2014, când serviciul a fost externalizat. La fel s-a întâmplat şi la Spitalul Municipal Medgidia, acest serviciu fiind externalizat încă din anul 2001, conform spuselor directorului unităţii sanitare, dr. Dorel Oprea. Mai departe, de hrana bolnavilor din Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi din Spitalul Clinic Judeţean Constanţa se ocupă aceeaşi firmă, societatea Arimex, care în cursul lunii trecute a fost „vizitată” de inspectorii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, care s-au deplasat la sediul firmei în urma unei sesizări privind existenţa gândacilor şi a produselor expirate, lucru care nu s-a confirmat, potrivit administratorului firmei, Petre Preda.





Singurele spitale care încă îşi prepară singure hrana şi care ar putea beneficia de reabilitări ale blocurilor operatorii sunt Spitalul Municipal Mangalia şi Spitalul Orăşenesc Hârşova.





La Mangalia, a precizat directorul Alina Dan, ei îşi gestionează singuri meniul, mâncarea, iar meniul este unul generos, diversificat. „La chestionarul de satisfacţie a pacienţilor avem referinţe bune. Lumea este mulţumită, este totul în regulă. Ne-am bucura să intrăm în proiectul Ministerului Sănătăţii, dar nu ştim dacă acest lucru se va întâmpla, pentru că noi ne aflăm în subordinea autorităţii locale, dar, da, orice ajustare şi updatare la zi este binevenită. Oricum, suntem foarte bine puşi la punct cu blocul alimentar, deşi are o vechime de aproximativ 30 de ani, de o vârstă cu spitalul. Ultima achiziţie este un cuptor luat pe fonduri europene, cu 12 tăvi. Noi am aplicat, încă din 2017, pentru un proiect de reabilitare, să reparăm toată infrastructura. Este încă în lucru, dar orice vine în plus, este binevenit”, a declarat managerul, pentru „Cuget Liber”.





La rândul său, directorul Spitalului din Hârşova, Andrei Badiu, a precizat că hrana este preparată în cadrul unităţii sanitare. „Ca la orice spital public, se mai pot face schimbări. Noi avem acest bloc alimentar de aproximativ doi ani, iar reabilitarea lui va fi benefică pentru bolnavi”, a precizat acesta.





Programul la care facem referire este valabil pentru 252 de unităţi sanitare publice care au fost incluse în analiză şi se referă la reabilitarea blocurilor alimentare, acolo unde ele există, au bucătării şi tot ce le trebuie. „Un buget mediu de 2,5 milioane de euro pentru o unitate este suma la care am ajuns, ceea ce ar însemna un buget estimativ de circa 450 milioane euro. Suntem în discuţii avansate cu cei de la Banca Mondială ca să putem face un program de investiţii pentru îmbunătăţirea calităţii hranei în spitalele româneşti, siguranţei hranei, pentru că acesta este alt aspect”, a declarat ministrul.