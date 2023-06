Bolnavii de cancer ameninţă că vor ieşi în stradă! "Timpul este cel mai mare duşman al nostru"

În acest context, președintele Federației Asociațiilor bolnavilor de cancer din România, Cezar Irimia, precizează că, dacă normele planului existent nu vor fi implementate până la data de 1 iulie, federația va da în judecată Ministerul Sănătății.



„Bolnavii vor ieşi în stradă pentru Planul Naţional anti-cancer. Ministrul Rafila nu doreşte implementarea acestui plan. S-a trezit, după un an de zile, că este incomplet şi nu poate fi implementat. Noi ne-am bucurat atunci când acesta a fost votat în unanimitate în Parlamentul României şi după cinci luni de transparenţă a fost promulgat de preşedintele României, în noiembrie 2022, la care au participat şi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii. Acum, s-a răzgândit, când se apropie scadenţa celor 180 de zile în care trebuia să scrie normele de aplicare a planului. Acest lucru ne-a îndârjit şi ne-a făcut să ne dorim să apărăm acest plan pe care îl aşteptăm de 22 de ani şi anul trecut, când a fost promulgat, am crezut că, şi pentru noi, s-a aprins luminiţa de la capătul tunelului, dar, acum, domnul ministru nu a făcut altceva decât să ne-o stingă. Pacienţii sunt foarte revoltaţi. La 1 iulie, când trece termenul legal de implementare a planului, vom acţiona în judecată Ministerul Sănătăţii, pentru nerespectarea legii, deoarece ministrul, nerespectând Legea 239/2022, cea a Planului Național de Cancer, încalcă flagrant Constituția. Vom face proteste în stradă și vom duce drama noastră în Parlamentul European, așa cum am mai făcut-o cu ani în urmă. Nu vom lăsa la voia întâmplării și la decizia unui singur om să își bată joc de pacienții cu cancer”, a declarat pentru „Cuget Liber” preşedintele Federației Asociațiilor bolnavilor de cancer din România. El a adăugat că, potrivit statisticilor, în România mor zilnic în jur de 153 de persoane cu diferite forme de cancer, unii dintre ei cu şanse reale de supravieţuire. De asemenea, datele Comisiei Europene arată că în ţara noastră avem anual aproximativ 20.000 de decese evitabile, iar totalul deceselor din această patologie este cu 48% mai mare decât media europeană. „Deci, nu putem aştepta. Timpul este cel mai mare duşman al nostru, al pacienţilor cu cancer şi vom lua atitudine. În prezent, în federaţie avem în jur de 90.000 de bolnavi înscrişi, inclusiv din Constanţa. La proteste vor participa membri ai federaţiei din toate judeţele ţării. Problemele sunt majore: tratamente întrerupte, amânate pentru că nu s-au găsit fonduri etc”, a completat Cezar Irimia.





Sătui de neajunsurile cu care se confruntă, lipsa unora dintre medicamente şi cocoşaţi de suferinţele grele pe care le au de dus în spate, bolnavii de cancer ameninţă că vor ieşi în stradă. De ce se recurge la astfel de gesturi disperate? Pentru că, după aproape două decenii în care pacienții cu cancer au tot sperat că vor beneficia de o lege care să le dea o șansă la supraviețuire, aceștia își văd acum speranțele spulberate. Este adevărat, au o lege încă din noiembrie 2022, pentru care Ministerul Sănătății ar trebui să elaboreze normele de aplicare până la 1 iulie 2023, dar, în loc de asta, spun pacienții, instituția, care a fost parte a acestui act normativ, a inițiat un nou proiect care corectează legea deja existentă pe motiv că este prost întocmită, ilogică și plină de termene nerealiste.