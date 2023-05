Sesiunea de primăvară a Rezidenţiatului i-a lăsat cu buza umflată. "Solicităm suplimentarea urgentă a locurilor"

Cei 235 de candidaţi de la concursul de Rezidenţiat care au prins post în unităţile sanitare, dar nu au locul asigurat sunt dezamăgiţi, mai ales că unii visează să fie medici încă de când erau copii. Din păcate, examenul, care nu a fost deloc uşor, le-a dat o palmă puternică, demonstrându-le că, dacă nu eşti stăpân 100% pe materie, notele mari sunt foarte greu de obţinut, examenul greu de absolvit. Alţii, în schimb, susţin că au învăţat pe brânci şi, cu toate acestea, nu au obţinut note prea mari. Ileana D., de exemplu, este unul dintre cei 59 de candidaţi din judeţul Constanţa care au participat la examenul de Rezidenţiat. Pentru ea, este deja a doua oară când trece printr-o astfel de situaţie… „Şi anul trecut am păţit la fel. Am picat examenul şi nu am înţeles de ce nu am obţinut alt punctaj. Medicina este viaţa mea. Nu îmi doresc să fac altceva în viaţă”, ne-a mărturisit tânăra.





În aceeaşi situaţie se află şi alţi candidaţi nemulţumiţi. „Am rezolvat subiectele, am promovat, dar tot nu voi avea post. Sunt extrem de dezamăgit”, a adăugat Sebastian V. Şi Emilia C. spune că examenul este promovat, dar nu mai sunt posturi disponibile. „Noi ce facem acum? Am învățat, dar tot nu avem unde lucra”, a adăugat ea.







Locuri insuficiente pentru candidaţii promovaţi



În acest context, cei care au promovat sesiunea extraordinară a Rezidenţiatului, dar nu au obţinut unul dintre locurile şi posturile scoase la concurs i-au solicitat ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, suplimentarea acestora.





„Nealocându-se locuri şi posturi se creează o mare discriminare pentru studenţii din această sesiune extraordinară. Dorim să fie un examen corect pentru toţi studenţii care au fost promovaţi în ultimii ani de Rezidenţiat şi au primit suplimentare de locuri şi posturi. Ţinând cont de deficitul foarte mare de medici, dorim suplimentarea urgentă a locurilor pe specialităţile deficitare”, au afirmat tinerii. Ei susţin că cele 626 de locuri şi două posturi alocate sunt insuficiente pentru numărul de candidaţi promovaţi, astfel rămân fără loc de muncă 235 de viitori medici rezidenţi.





Ce spune ministerul? În urma concursului, un singur loc a rămas neocupat, la specialitatea chirurgie orală şi maxilo-facială.



Această specialitate poate fi aleasă numai de cei cu două diplome de licenţă: medicină, respectiv medicină dentară/stomatologie. Menționăm că ultimul candidat care a ales un loc la celelalte specialităţi a avut punctajul de 529, faţă de 565, punctajul minim în sesiunea din toamnă.





„Fiind vorba de un concurs, nu de un examen, locurile s-au ales în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de candidaţi, în limita locurilor şi posturilor disponibile rămase neocupate în sesiunea din toamnă, respectiv 628 de locuri şi posturi. Ministerul Sănătăţii a decis, împreună cu universităţile de medicină şi farmacie, organizarea acestei sesiuni extraordinare suplimentare tocmai pentru a veni în sprijinul tinerilor medici şi pentru ocuparea locurilor în specialităţi deficitare (chirurgie generală, medicina de urgenţă, medicina de familie, neonatologie etc.). O bună pregătire a tinerilor medici admişi în Rezidenţiat este esenţială pentru asigurarea asistenţei medicale de calitate, iar acesta e scopul procesului de selecţie prin concurs. Alocarea de locuri la Rezidenţiat a ţinut cont de posibilităţile de pregătire în specialitate ale universităţilor şi facultăţilor de medicină”, au precizat reprezentanţii Ministerului Sănătății.





Prin urmare, visul a 235 de persoane de a-şi găsi un post în sistem, în perioada următoare, le-a fost spulberat. Mai trist este că dorinţa unora a fost năruită pentru a doua oară, a treia, pentru că, da, la concurs nu s-au înscris doar candidaţi din seria curentă, ci şi din cele anterioare.