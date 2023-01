Ministrul Sănătăţii anunţă ce decizii ia în criza medicamentelor

Alexandru Rafila a afirmat, într-o conferinţă de presă, faptul că nu vor exista dificultăţi privind aprovizionarea cu medicamentele care tratează virozele.







„În perioada următoare sunt disponibile imediat pe piață produse care conțin ibuprofen și produsele care conțin paracetamol, inclusiv variante pediatrice.



Nu sunt probleme în aprovizionare. De asemenea, sunt suficiente cantități de cefalosporine, categorii de cefalosporine, care se administrează mai ales în cazul suprainfecțiilor bacteriene care pot să survină după infecții virale.







De asemenea, am identificat, la unul dintre producătorii de generice, cantități suplimentare de oseltamivir. Este substanța antivirală, care este cunoscută comercial sub numele de Tamiflu, dar și medicamentul generic are exact același rezultat”, a spus ministrul Sănătății.













