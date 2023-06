Eșecul unei campanii naționale. Pastilele de iod zac cu sutele de mii și în depozitele constănțene

Întrebat despre această situație și de ce s-a acoperit un procent atât de mic din populație, ministrul Alexandru Rafila a declarat, de curând, că nu își explică acest eșec, chiar dacă el a fost inițiatorul campaniei cu pricina. Așa se face că, în prezent, sunt județe, cum ar fi Giurgiu, unde au fost livrate în jur de 1% din pastile și o mulțime de comprimate zac uitate prin depozitele Direcțiilor de Sănătate Publică din întreaga țară.





Pe plan local, de exemplu, Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța a primit 1.027.000 comprimate. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Tudorel Ene, până la finele lunii mai 2023 s-au distribuit către farmacii 333.781, iar la populație au ajuns doar 26.838 comprimate. Deci, situația nu este mai bună nici la malul mării. „Sute de mii de astfel de pilule zac prin depozitele DSPJ fără să le vrea nimeni. Peste tot, în toate județele, comprimatele sunt distribuite doar în anumite farmacii, situate cu precădere în mediul urban. Așa că mulți oameni, în special cei din zona rurală, s-au aflat în imposibilitatea de a le procura, dacă şi le doreau neapărat. În aceste condiții, evident că mulți s-au lăsat păgubași”, ne-a declarat Miruna C., farmacistă.











Din păcate, cum spuneam, aceeași situație o întâlnim în toate județele, dar cele mai slabe rezultate se înregistrează în Tulcea, unde au fost distribuite doar 3.307 comprimate. Totuşi, ministrul Rafila susţine că distribuirea a fost corectă, dar că nu a existat o foarte mare solicitare. „Având în vedere riscurile de lângă România, din Ucraina, discutăm de centrale nucleare care se află în pericol în momentul de față, este o măsură corectă, și România a avut dintotdeauna o rezervă de iod pentru astfel de situații, deci măsura a fost corectă”, a adăugat acesta.











De partea cealaltă, însă, se află farmaciştii şi populaţia. Unii se plâng că nu le-au avut în unităţile în care îşi desfăşoară activitatea, alţii că sunt inutile, din moment ce cei cu vârsta de peste 40 de ani nu le pot lua. „Noi nu am avut pastilele cu iod în farmacie, deşi facem parte dintr-un lanţ farmaceutic mare. Din când în când, am mai avut solicitări, dar nu foarte multe. Pentru că nu aveam aceste comprimate, oamenii s-au interesat de suplimentele cu iod, iar dacă le-am avut în stoc, le-au achiziţionat”, a precizat o altă farmacistă. Menţionăm că pe lista farmaciilor din judeţul Constanţa care au astfel de pilule se regăsesc unităţile din marile lanţuri farmaceutice, precum Dr. Max, Sensiblu, Catena, Helpnet, cărora li se adaugă şi farmaciile Bryonia SRL, Hipocrat şi Tilia Farm etc.





De ce spunem că acest program a eşuat? Potrivit statisticilor, în aproape un an de zile, doar aproximativ 3% din cele 30 de milioane de comprimate produse au ajuns, efectiv, la oameni. Deși în ultima perioadă s-a tot discutat despre posibile incidente nucleare în Ucraina, se pare că nimic nu-i mai sperie pe români. Pur şi simplu, nu s-au mai dus să şi le ia, pentru a le avea în casă, în caz de nevoie. „Eu am 53 de ani, soţul 55 de ani, deci nouă nu ne mai sunt recomandate pastilele cu iod. Copiii noştri, în schimb, au până în 30 de ani, deci sunt eligibili şi tot nu şi le-au ridicat. Au spus că, dacă Doamne fereşte se întâmplă ceva, nicio pastilă din lume nu ne mai salvează şi au dreptate”, ne-a mărturisit Ioana G.