Aparatură nouă, donată la Spitalul Judeţean. "Complicaţiile postoperatorii sunt, considerabil, diminuate"

„Este o trusă de endoscopie ginecologică. Aceasta are în componenţă atât un laparoscop, cât şi un histeroscop. Până la acest moment, este cea mai bună trusă pe care am avut-o, prin modernitatea aparaturii şi prin calitatea imaginii 4 K. Am început deja să folosim aparatura. Am folosit-o la şapte histeroscopii şi aproximativ 23 de laparoscopii. De foarte multă vreme, considerăm că o secţie de foarte bună calitate are menirea să se asigure ca majoritatea intervenţiilor ginecologice să fie realizate endoscopic. Credeam că este necesară evoluţia, în condiţiile în care noi avem trei săli de operaţie. Aveam o trusă veche, motiv pentru care am făcut demersuri la conducerea spitalului. Trebuie să menţionez că aceasta chiar a fost partenerul nostru în a căuta împreună soluţii pentru sponsorizare, iar această soluţie a venit de la clubul Lions”, a adăugat medicul. La rândul său, dr. Andrei Rusali, şeful secţiei Cardiologie, a precizat că ce au primit a fost un ajutor total nesolicitat. „De obicei, pentru un ajutor de o asemenea anvergură trebuie să intervii în mod activ, dar aici, spre surprinderea noastră, a venit fără să insistăm, fără să-l cerem noi, în mod special, dar este un ajutor care salvează vieţi. Ca şi imagistică, nu este la fel de spectaculos ca cel de pe Obstetrică-Ginecologie, pentru că este un aparat care ne furnizează, pe un ecran, nişte date, nişte parametri care ne permit nouă, ca şi cardiologi, să ajustăm, în intervale de minute, medicaţia salvatoare, în cazul unor pacienţi aflaţi în stare critică. Ceea ce este foarte important la acest aparat, aceşti parametri sunt furnizaţi într-un mod neinvaziv. Până acum, parametrii trebuiau obţinuţi printr-o abordare invazivă, deci pacientul trebuia să sufere o anumită intervenţie, pentru a avea parametrii respectivi”, a încheiat specialistul.





Valoarea investiţiei este de 585.000 lei, aceasta datorându-se reprezentanţilor Clubului „Lions” Constanţa, care au făcut posibilă această donaţie generoasă. „Mulţumim, Lions Club Constanţa, pentru implicarea activă şi dorinţa de a sprijini sistemul medical constănţean. Secţiile Obstetrică- Ginecologie se numără printre secţiile cu adresabilitate mereu ridicată, iar acest echipament va ajuta echipa medicală să rezolve, cu profesionalism, mai multe cazuri, într-un timp mai scurt”, a precizat ec. Ionuţ Cornel Ionescu, directorul SCJU Constanţa. Amintim că tot cu sprijinul clubului „Lions”, anul trecut, a fost dotată cu un echipament inovativ și secţia clinică Cardiologie, aproape 100 de pacienţi beneficiind până acum de optimizarea tratamentului, ghidată de aparatul „NiCaS”. Referitor la donaţia acordată, preşedintele „Lions Club” Constanţa, Cristian Năstase, este de părere că actul medical trebuie să ajungă cât mai mult în spațiul public. „Credem că toate eforturile de a strânge acest buget de 200.000 de dolari pentru cele două secții trebuie să se vadă și în rezultate. Sunt vieți de oameni care pot fi salvate şi mai credem că trenul de București se poate opri în Constanța și că suntem o comunitate care poate crește foarte repede”, a precizat acesta.Cert este că, datorită tehnologiei de înaltă performanţă, complicaţiile postoperatorii, dar şi durerea resimţită de paciente după intervenţie sunt, considerabil, diminuate, iar rezultatul cosmetic este mult superior. Totodată, vindecarea rapidă a pacientelor asigură reintegrarea în familie, muncă, societate, precum şi reducerea timpilor de spitalizare şi, implicit, costuri mai mici, a precizat prof.univ. dr. Vlad Iustin Tica, medic şef secţie clinică Obstetrică-Ginecologie I.