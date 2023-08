Gravidă pentru a opta oară, ajunsă în stare gravă la Spitalul Judeţean! "Riscurile au fost mari!"

Din fericire, evoluţia pacientei a fost bună, iar la finalul intervenţiei, femeii i s-a aplicat o ligatură tubară, deci nu va mai putea rămâne însărcinată pe viitor. Pentru a preveni situaţiile de acest gen, medicii ginecologi recomandă folosirea mijloacelor de contracepție, astfel încât să fie evitată apariția unei sarcini imediat după naștere. În prezent, este unanim acceptat faptul că organismul are nevoie de timp suficient pentru a se reface și pentru a fi din nou pregătit să susțină o nouă sarcină. Specialiștii consideră că timpul minim între două sarcini este de un an, dacă aţi născut natural. În cazul operației de cezariană, se recomandă o pauză de doi ani. În tot acest timp, starea de sănătate a femeii se reface complet, menstruația normală se reia după alăptare și mama își recapătă forța fizică necesară celei de-a doua sarcini.





Un astfel de caz l-au avut, de curând, medicii de pe secţia Obstetrică-Ginecologie 2 din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, cu o femeie în vârstă de 40 de ani, aflată deja la a opta sarcină. Din păcate, aceasta nu a mai aşteptat ca organismul să se refacă, pentru a susține următoarea sarcină, şi s-a grăbit să aducă pe lume încă un bebeluş.„Este vorba despre o pacientă din mediul rural, care s-a prezentat în Urgenţă pentru contracţii uterine dureroase şi sângerare. La examenul ecografic, s-a constatat că are un făt mort, de aproximativ 32 de săptămâni de gestaţie. Pacienta era adventistă, avea deja opt sarcini la activ şi trei operaţii cezariene. Ultima naştere a avut loc în urmă cu nici un an. Particularitatea cazului constă într-o lipsă de educaţie, în ceea ce priveşte sănătatea reproducerii, pentru că nu a folosit niciun mijloc de contracepţie, nu s-a protejat în niciun fel după ultima cezariană, ea rămânând însărcinată imediat ce s-a restabilit ovulaţia. Riscurile, în cazul ei, au fost mari, fiind nevoiţi să îi facem o nouă cezariană, deoarece cicatricea uterină sub un an prezintă riscuri, ea acuzând dureri la nivelul vechii cicatrici, sângerări. În astfel de situaţii, există un risc mare de ruptură uterină, de prezentaţii uterine vicioase şi nu numai. Totodată, creşte şi riscul de apariţie a naşterilor premature la aceste cazuri. Tocmai de aceea, pacientele trebuie să înţeleagă că organismul are nevoie de un anumit timp de recuperare, între două sarcini”, ne-a declarat şeful secţiei, dr. Lucian Şerbănescu.