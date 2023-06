Artiști nevăzători din Constanța și Seul, parteneri în Festivalul Internațional de Artă "Marea Neagră"

Spectacolele programate de-a lungul a șase zile se vor desfășura la Muzeul de Artă, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, la Căminul de persoane vârstnice „Unirii”, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”.





Programul evenimentului pentru acest an este următorul:





Joi, 29 iunie, la ora 18.00, la Muzeul de Artă Constanța, va avea loc un recital Romanos Flute Choir Seul – S. Korea și dirijor Daniel Hai-Sung Park. Vor fi invitați Casa de flaut – Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Alexia Luchian, Isabel Didin, Briana Florea, Ștefan Hairabetian, împreună cu profesor Magda Ghilescu, profesor Anca-Ileana Simionescu la pian și Gabriel Marin la flaut. În program vor fi interpretate lucrări ale artiștilor Béla Bartók, W. A. Mozart, Franz Doppler, Gabriel Fauré și J. S. Bach;





Vineri, 30 iunie, de la ora 19.00, va avea loc un concert simfonic extraordinar de flaut, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Vor interpreta soliștii Chung Hae-in, Shin Eun-kyu și Ban Jun Seung. Vor fi interpretate lucrări de Ludwig van Beethoven – Uvertura „Prometeu”/C. Rienecke – Concert pentru Flaut în Re/D. Cimarosa – Concert pentru 2 flaute în Sol/Ludwig van Beethoven – Simfonia A 4-a în Si Bemol. Concertul va fi precedat de o degustare de vinuri, la ora 18.00;



Sâmbătă, 1 iulie și duminică 2 iulie, vor continua cursurile de măiestrie la flaut, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, și vor culmina cu un concert de la ora 19.00, susținut duminică, în sala Sergiu Celibidache, al „Heartvision Orchestra” din Seul, care are în componență foarte mulți nevăzători. Este vorba despre un concert Hearts of Vision Chamber Orchestra sub conducerea muzicală a lui Lee Sang – Jae, solist Gabriel Marin. În program vor fi interpretate lucrări ale artiștilor François Borne, Felix Mendelssohn, Béla Bartók și Ástor Piazzolla;





Luni, 3 iulie, de la ora 11.00, același ansamblu, „Heartvision Orchestra” din Seul, ajunge la Căminul de persoane vârstnice „Unirii” din Constanța, cu un concert Hearts of Vision Chamber Orchestra, sub conducerea muzicală a lui Lee Sang-Jae. În program vor fi interpretate lucrări ale artiștilor Béla Bartók, Felix Mendelssohn și Ástor Piazzolla;





Marți, 4 iulie, de la ora 18.30, în parteneriat cu Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, va avea loc comedia „Micul Infern”, de Mircea Ștefănescu, în interpretarea Trupei de Teatru „Thetis” a Asociației Nevăzătorilor din Constanța.





Intrarea este liberă, iar donațiile caritabile se strâng în urna aflată la intrare, ori prin transfer către RO08 BTRL RONC RT02 4961 0001 (Banca Transilvania - contul Asociației Lions Club Constanța).





Fondurile vor ajunge în proiecte precum: dotarea secției de ginecologie a SCJU Constanța cu echipamente moderne, tabără pentru copii cu diabet, participarea trupei de teatru a Asociației Nevăzătorilor Constanța la Festivalul Internațional din Zagreb, sprijinirea activității Colegiului Național de Arte „Regina Maria” Constanța, tabăra internațională Lions și așa mai departe.





Evenimentul care va aduce în atenția constănțenilor și turiștilor manifestări muzicale și teatrale de anvergură în acest week-end, Festivalul Internațional de Artă „Marea Neagră”, ajuns, anul acesta, la ediția a VIII-a, este organizat pentru prima dată în parteneriat de Lions Club Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și artiștii nevăzători din Constanța și Seul.