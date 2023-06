Părinți tensionați, candidați relaxați. "La cât am investit în meditații, sperăm la o notă mare!"

La Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, elevii ieșeau din sălile de examen zâmbitori și alergau să îi îmbrățișeze pe părinți, care îi așteptau cu emoție. Subiectele nu li s-au părut foarte grele, ci rezolvabile în mare parte, iar cerința de a caracteriza personajul Lia din textul lui Ioan Slavici li s-a părut destul de ușoară pentru a o putea realiza.





Unul dintre elevi ne-a spus că s-a bazat pe cunoștințele acumulate și că se așteaptă la o notă bună. „N-a fost nici foarte greu, nici foarte ușor. Cel mai greu mi s-a părut subiectul 9, în care trebuia să fac o asociere între textul dat și altul studiat la clasă. Caracterizarea nu mi s-a părut foarte grea, pentru că am studiat toate operele la școală și le-am și citit acasă. Mă aștept la o notă bună. Am stat să verific de două ori până să ies din sală”, ne-a spus acesta.





O altă colegă și-ar fi dorit, însă, să fie altă temă la subiectul II, dar a făcut față cerinței. „Nu aș fi vrut să pice caracterizare, dar m-am descurcat bine. În general, nu mi s-a părut foarte greu examenul. Doar că unele subiecte mi-au dat de gândit mai mult. De exemplu, când am avut de făcut o comparație între cele două texte date. Dar eu cred că o să iau o notă bună”, a precizat eleva.





Același sentiment l-a avut și alți colegi, care nu preferă caracterizarea. „A fost ok. Nu mă așteptam să pice caracterizare, mă așteptam să fie liric. Nu prea îmi place mie caracterizarea, dar am scris. Și la grile m-am descurcat. Eu cred că o să fie bine”, a spus unul dintre aceștia. Alt coleg ne-a specificat: „Eu am rezolvat tot, mai puțin două exerciții. Nu sunt bun pe comentarii și pe comparații între texte. Acolo am scris mai puțin. La caracterizare am scris mai mult, cât se cere, că știu că se depunctează. Importantă este admiterea la liceu”.











O altă elevă a spus că cerința i-a picat la țanc. „Chiar caracterizarea care a picat am învățat-o cu două zile înainte și am avut noroc. Caracterizarea e tema mea preferată, chiar mi-a plăcut. Mi-au plăcut și celelalte texte date, sper că m-am descurcat foarte bine și că o să iau o notă mare. Nu a fost foarte greu, multe lucruri le știm din clasa a V-a”, a specificat eleva.



În ceea ce privește meditațiile, părinții ne-au spus că și-au meditat copiii în ultimele luni înainte de examen, iar cheltuielile variază la 100-200 de lei pe ședință. „Așteptăm cu emoție să vedem ce fac copiii. Eu am meditat-o la română pe fata mea în ultimele două luni, de două ori pe săptămână, pentru că nu înțelegea foarte bine comentariile pe care le făceau la clasă. Ședința costa 200 de lei. Dar au ajutat-o, mai ales că a citit operele și a început să înțeleagă și de la școală”, a precizat mama unei eleve.





Același motiv, pentru o mai bună înțelegere a comentariilor literare, l-au invocat și alți părinți. „Eu mi-am meditat fata, tot cu aceeași profesoară, să fie sigură că înțelege foarte bine. Mi-a spus că individual îi e mai ușor să pună întrebări și să îi predea acasă. Nu am cheltuit foarte mult, pentru că o duceam la o ședință pe săptămână. Dădeam până în 100 de lei”.





„Eu l-am meditat la română pe fiul meu timp de cinci luni, de două ori pe săptămână. Ședința costa 100 de lei. În timp, a început să înțeleagă foarte bine comentariile, caracterizările și așa mai departe”.











Mama unui alt elev a spus, însă, că nu a fost nevoie să îl mediteze: „Eu nu mi-am meditat copilul. Acum aștept să văd ce a făcut, că mie mi-a spus mereu că știe și că se bazează pe el. A citit operele în vacanță, a făcut comentarii, dar să vedem cum i s-a părut acum”.





Miercuri, 21 iunie, urmează proba scrisă la Matematică.