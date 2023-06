Alarmant! Medii încă neîncheiate cu doar câteva zile înainte de examenele naționale

„Concluzia este foarte clară. Am primit oferta Guvernului, ne-am consultat cu colegii noștri, dar aceștia ne-au transmis foarte clar că vor să vadă proiectul de act normativ. Înțeleg că va fi pus azi în dezbatere publică. Colegii îl vor putea vedea. Ne vom pronunța luni la ora 10:00. Am avut cerințe minimale. Una dintre ele nu a fost încă îndeplinită. Am cerut să se achite în totalitate creșterea salarială pe viitoarea grilă de salarizare din 2024. Răspunsul guvernului a fost că se va acorda prima tranșă la 1 ianuarie 2024, iar cealaltă în 2025. E logic să primească colegii actul normativ şi ne vor da un răspuns. Până atunci, greva continuă", a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Învățământ „Spiru Haret”.





Reamintim că în discuția cu sindicatele s-a ajuns la „învoiala” unei creșteri a valorii sumelor pe care le vor primi atât personalul didactic, cât şi cel didactic auxiliar, la nivelul de 25%. De asemenea, s-a agreat ca începând cu anul viitor, pe grila de salarizare nouă, salariul debutantului să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie. Iar procentul de 40% din vechea ordonanță de urgență va crește la 50% din 1 ianuarie 2024. Vor fi acordate și acele sume de formare profesională, de 1.500 lei în octombrie pentru personalul didactic și 500 lei pentru personalul nedidactic.



Ori toți, ori niciunul cu medii încheiate





Conform celui mai recent anunț al ministrului Ligia Deca, făcut duminică, 11 iunie, la ieșirea din ședința de Guvern, mediile elevilor se pot încheia și cu doar două note, iar situația școlară se poate definitiva până pe 16 iunie, în cazul elevilor cu examene naționale. Tot până pe 16 iunie s-a prelungit și perioada de înscriere la Bacalaureat.





La recenta ședință cu directorii unităților de învățământ constănțene am aflat că s-a ridicat un caz excepțional, referitor la imposibilitatea încheierii mediilor la elevii liceelor vocaționale. Nici echivalarea competențelor nu se poate face la absolvenții claselor a XII-a fără medii încheiate. Unul dintre directori a afirmat că degeaba s-a dat acel act normativ de încheiere a mediilor cu două note, dacă profesorul este în grevă, în timp ce un alt manager a concluzionat: „Ori e toată generația cu media încheiată, ori niciunul”, cu referire la faptul că aplicația folosită pentru această etapă nu permite… jumătăți de măsură.





Cert este că până duminică, 11 iunie, Ministerul Educației nu anunțase nicio modificare în privința probelor scrise de la ambele examene naționale. Ce se știe clar este că pentru probele de competențe din cadrul Bacalaureatului 2023 sesiunea iunie-iulie, echivalarea are loc pe 12-21 iunie, iar pentru sesiunea august-septembrie, în perioada 7-11 august. Conform ordonanței de urgență adoptate, de întregul proces se ocupă o comisie formată din directorul sau directorul adjunct al școlii în rol de președinte, un profesor care să știe să opereze pe calculator - ca secretar al comisiei - și membri între doi și patru profesori evaluatori pentru fiecare specialitate și unu-doi secretari de școală.





Și, din nefericire, nu se întrezăresc speranțe ca această grevă să se încheie. Cel puțin duminică, 11 iunie, la ieșirea din sediul Guvernului, unde a avut loc o nouă rundă de negocieri între sindicatele din educație și guvernanți, declarațiile liderilor nu au fost deloc îmbucurătoare.