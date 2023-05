Tradițiile, pe cale de dispariție! Doar patru profesori mai predau meșteșuguri generațiilor cu gadget ”la gât”

Când vorbim de ouă încondeiate, imediat gândul ne duce către tradițiile bucovinene, dar în niciun caz spre Dobrogea. Și totuși, recent, am participat, la Școala Gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Constanța, la concursul de încondeiere a ouălor, etapa județeană din cadrul proiectului regional „Datini, obiceiuri și tradiții din filonul credinței populare”, ajuns la cea de-a XII-a ediție.







I-am găsit laolaltă la mese, meșterind răbdători, pe elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” și de la școala-gazdă, ei calificându-se la faza județeană datorită participării lor la cercurile de ouă încondeiate. Pregătirile pentru acest concurs încep din lunile martie, aprilie, în postul Paștelui.

În județul Constanța au mai rămas doar patru profesori de religie care susțin aceste ateliere în cadrul școlilor 12, 18, 37 și Valu lui Traian.







Prof. Gabriela Hugeanu se ocupă de opt ani de îndrumarea copiilor Școlii nr. 12, după ce alți patru ani a funcționat în cadrul Școlii nr. 6. Se numără printre discipolii prof. Gabriela Barbu, apreciat cadru didactic al Palatului Copiilor din Constanța, cea care le-a inițiat, acum 25 de ani, pe toate aceste cadre didactice în păstrarea tradițiilor românești.







„E drept că noi nu avem tradiție precum Bucovina, dar am preluat acest meșteșug. Avem și noi modele, foarte puține, dar există la Topalu, spre exemplu, care are o anume simbolistică. De curând am aflat că și în Dobrogea s-a practicat încondeierea ouălor, la Valea Nucarilor (Tulcea – n.r.), dar și în satul Lipnița, din județul Constanța”, ne-a declarat prof. Mariana Momciu, de la Școala nr. 18.







„Pentru că am rămas foarte puțini cei care transmit această tradiție mai departe generațiilor viitoare, este o bucurie că din an în an avem tot mai mulți copii care participă la activitatea ajunsă la faza județeană. Acest concurs de ouă încondeiate este o tradiție pentru Școala nr. 12, ca de altfel și proiectul, constituind o bucurie pentru toți copiii prezenți, alături de profesorii lor îndrumători. Obiectivul principal al competiției și al acestui proiect este promovarea tradițiilor și meșteșugurilor populare românești și a culturii și a identității noastre”, afirma prof. Gabriela Hugeanu, cea care de cinci ani a preluat organizarea acestui proiect regional, inițiat, în urmă cu 24 de ani de Viorica Ciocan, tot profesor de religie/română, plecat în Canada.







Prof. Mariana Momciu ne povestea că pentru a putea să încondeieze ouă, elevii trebuie să aibă manualitate, cunoștințe de desen, geometrie și simțul culorilor. „Dar mai ales multă răbdare, pentru că talent au foarte mulți copii”, afirma prof. Momciu.







La finalul jurizării, eleva Alexandra Frigioiu, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu" Constanța, a câștigat premiul I la secțiunea liceu și va participa, împreună cu Iuliu Tania Maria - clasa a VII -a C, Școala Gimnazială Nr. 12 „B.P. Hașdeu" Constanța, câștigătoarea premiului I la gimnaziu, la Olimpiada Națională de Meșteșuguri Artistice Tradiționale de la Sibiu, Muzeul Astra, care se va desfășura în vacanța de vară, în perioada 19 – 24 iulie.







Alexandra Frigioiu frecventa încă din clasa a V-a atelierul de la Școala nr. 12 și de patru ani reprezintă județul Constanța la Sibiu, unde concurează cu elevi din zone cu tradiție în aceste meșteșuguri, precum Suceava, Cluj.

Alexandra își dorește să devină studentă a Facultății de Litere și apoi să profeseze în învățământ, din respect pentru profesorii care au inspirat-o de-a lungul parcursului ei educațional. De asemenea, ne-a mărturisit că va transmite mai departe cu siguranță acest meșteșug al încondeierii ouălor, pentru că i se pare extrem de important să ne respectăm tradițiile și obiceiurile.