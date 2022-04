Mirabela ȘERBĂNESCU - 29 Aprilie 2021

Iată că am intrat şi în Joia Mare, ziua în care se pomenesc cei adormiţi şi se vopsesc ouăle. Se ştie din strămoşi că această zi din Săptămâna Patimilor are o semnificaţie deosebită în calendarul popular. De ce? Pentru c ...