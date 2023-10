Tradiții populare și obiceiuri creștine de Sfânta Parascheva. Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie

A moștenit o mare avere de la părinții ei, însă a dăruit-o săracilor și, „părăsind frumusețea acestei lumi”, s-a re¬¬tras „în adâncul pustiei”, unde a devenit „mireasa” Lui Hristos. Datorită bunătății inimii ei, Dumnezeu i-a binecuvântat rămășițele, transformându-le în moaște făcătoare de minuni.





Pe lângă tradiția pelerinajului, românii respectă anumite superstiții populare și obiceiuri creștine în această zi specială. Sfânta Cuvioasă Parascheva este prăznuită anual pe data de 14 octombrie.





În tradiția populară, Sfânta Parascheva este poreclită „Vinerea Mare de Toamnă”, „Sfânta Vineri” și „Vinerea celor 12 vineri”. Este poreclită așa pentru că numele ei, „Paraskevi”, provine din limba greacă și înseamnă „a cincea zi a săptămânii, vineri”.



De Sfânta Parascheva, potrivit tradiției, femeile nu au voie să spele, să coasă, să țeasă și să muncească pământul, pentru că altfel le vor apărea negi pe mâini. Nici bărbații nu au voie să muncească în această zi. În cazul în care muncesc, casa lor va fi lovită de trăsnet. În dimineața zilei de Sfânta Parascheva, femeile merg la biserică pentru a asista la slujbă, după care dau de pomană, must, pâine făcută în casă și nuci. Pâinea din grâu nou și must simbolizează bunătatea Sfintei Parascheva. Întrucât, în prezent, oamenii nu mai coc pâine acasă, se obișnuiește să se împartă covrigi sau colaci. În plus, se poate bea must. Sfânta Parascheva este considerată ocrotitoarea apelor, iar în anumite zone din România, se obișnuiește să se așeze icoana ei lângă fântâni și izvoare pentru protecție. În plus, ea aduce ploi binefăcătoare și spor în recoltele agricultorilor. De Sfânta Parascheva este bine să nu mâncăm carne. De niciun fel. Nici ouă și produse lactate. Nu avem voie nici la mezeluri sau conserve din carne, pentru că au grăsimi de origine animală în ele. De altfel, este de preferat să nu bem alcool, doar must.





Sfânta Parascheva este una dintre cele mai iubite sfinte de către comunitatea creștin ortodoxă din România. Anual, mii de pelerini de pretutindeni vin să se închine la moaștele sale, depuse la Catedrala Metropolitană din Iași.