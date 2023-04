Tradiţiile românilor, promovate în ajun de Paşte, în gospodăria „Suvenir din Dobrogea”

„Venim în întâmpinarea instituţiilor de învăţământ care, în săptămâna «Şcoala altfel», chiar îşi doresc pentru elevii lor o altfel de activitate. În gospodăria noastră, cu o arhitectură specifică, organizăm ateliere de confecţionare de obiecte şi suveniruri tradiţionale, cu motive arhaice, povestim foarte mult despre tradiţii, vorbim despre istorie, credinţe populare, legendele locului, despre animale şi plante.



Lucrul manual să ştiţi are o importanţă foarte mare, poate deveni un mijloc de supravieţuire.



Curtea este plină de animale, de toate felurile, mai mici sau mai mari, de la găini, până la cai. Este o ofertă largă, un tot minunat acceptat de copii, care au ocazia de a lua contact cu viaţa la ţară”, a explicat Bianca Folescu.



Gazde bune în Duminica Floriilor



În perioada sărbătorilor pascale, primele grupe de copii au ajuns la Vişina în Duminica Floriilor, iar printre multe alte lucruri din tradiţia populară, aceştia au aflat, de exemplu, povestea mieluţului sacrificat de Paşte.











„O ieşire în natură este întotdeauna binevenită, iar când acesta include şi activităţi specifice locului şi preparate gastronomice delicioase, amintirile nu pot fi decât de neuitat. De aceea am şi denumit gospodăria «Suvenir din Dobrogea». Tradiţiile românilor, atâtea câte au mai rămas, trebuie duse mai departe!”, a concluzionat interlocutoarea noastră.





Ne aflăm în Săptămâna Mare, Paştele - una dintre cele mai importante sărbători religioase ale creştinilor ortodocşi - se apropie cu paşi repezi, iar constănţenii au intrat în „febra” cumpărăturilor. Sunt preocupări de sezon, cu toţii ne dorim linişte şi masă îmbelşugată alături de familie, dar, chiar şi în aceste condiţii, trebuie să ne amintim şi de tradiţii.În Dobrogea noastră dragă, model de convieţuire interetnică, la mai puţin de 100 de kilometri de Constanţa, se află o locaţie unică în România, în care, în pragul fiecărei mari sărbători, sunt promovate tradiţiile din strămoşi. Gospodăria tradiţională „Suvenir din Dobrogea”, din satul Vişina, comuna Jurilovca, îşi aşteaptă vizitatorii cu porţile larg deschise.„Ocupaţia noastră principală este aceea de a promova tradiţiile în rândul turiştilor în general, al copiilor în special. Nu sunt om al locului, ci mi-am dorit o casă la ţară, iar când am găsit-o pe cea de la Vişina, am simţit că aici pot crea ceva deosebit.Astfel, am dezvoltat acest complex de poveste, nu ne-am limitat doar la cazare, ci am amenajat şi un mic muzeu şi ne-am pliat pe nevoile educaţionale ale copiilor, organizând o serie de activităţie extraşcolare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Bianca Folescu, membru al Patronatului Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM-uri.Aceasta şi-a făcut un obicei ca, în prag de sărbători, să ofere elevilor şi părinţilor lor ce vin la Vişina un program de neuitat, bazat pe promovarea tradiţiilor.