Reţea naţională de defibrilatoare automate. Șansă la viață pentru cei care intră în stop cardiac

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat joi că urmează să fie instalată prima reţea naţională de defibrilatoare automate, care vor putea fi folosite de către orice persoană pentru a acorda primul ajutor celor aflaţi în stop cardiac.







“Astăzi, realizăm un pas la care am visat de foarte mult timp cu colegii: defibrilarea accesibilă publicului. Este un concept care există de foarte mult timp. Toţi care călătorim afară cred că aţi văzut în aeroporturi, la clădirile de birouri, gări, peste tot există astfel de aparate. Am avut tentative înainte care nu au reuşit şi la un moment dat am găsit un sponsor cu care am lucrat pe proiectul de motociclete, care este Lidl România, şi după o discuţie au acceptat să se înhame cu noi la un proiect naţional, care are costuri care depăşesc un milion de euro, şi să implementăm împreună cu ei defibrilatoare accesibile. Defibrilatoare care sunt mai avansate, nu sunt cele mai simple”, a declarat Raed Arafat.







El a mai spus că defibrilatorul nu permite greșeli şi este în același timp o staţie de prim ajutor.







Potrivit şefului DSU, în Bucureşti sunt deja 54 de defibrilatoare accesibile publicului, locaţia lor putând fi văzută începând de joi şi în aplicaţia DSU, urmând a fi instalate şi altele.







“Vorbim, în Bucureşti, de aproape 80 la care o să ajungem, în faza aceasta, iar la nivel naţional la 376. Ele trebuie să fie peste tot unde există aglomeraţie de persoane: clădiri de birouri, aeroporturi, gări, şcoli, mall-uri”, a precizat șeful DSU.