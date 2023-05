A doua amânare a Evaluării Naționale la clasa a VI-a

După ce, săptămâna trecută, Ministerul Educației anunța amânarea celor două probe ale Evaluării Naționale la clasa a VI-a pentru zilele de 30 și 31 mai, luni, 29 mai, a revenit cu un nou anunț, transmițând că a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022 - 2023.Astfel, Evaluarea națională pentru clasa a VI-a va avea loc în zilele de 12 iunie - Limbă și comunicare, respectiv 13 iunie - Matematică și științe ale naturii.Reamintim că aceste două probe, conform calendarului inițial, ar fi trebuit să aibă loc pe 24 și 25 mai.