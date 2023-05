Astăzi, festivitate de premiere a celor mai buni elevi la Olimpiada națională „Lectura ca abilitate de viață”

În perioada 12-14 mai 2023, Inspectoratul Școlar Județean Constanța împreună cu Ministerul Educației au organizat, la Constanța, etapa națională a Olimpiadei naționale „Lectura ca abilitate de viață”– clasele V-XII, proba B, la care s-au calificat 231 de elevi, 12 fiind din județul Constanța.Proba B s-a desfășurat sâmbătă, 13 mai 2023, de la ora 10.00, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța.Olimpiada s-a adresat tuturor elevilor din învățământul gimnazial și liceal, public și particular din România, capabili să folosească lectura și competențele digitale și media în vederea dezvoltării personale. Concurenților li s-au evaluat competențele de lectură, constând în înțelegerea textelor ficționale, nonficționale și multimodale, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a utiliza competențele digitale și media, de a formula opinii, argumente și interpretări proprii în scris, în cadrul unei dezbateri.Olimpiada s-a desfășurat pe patru niveluri de învățare, potrivit competențelor de lectură și media dobândite de elevi în context formal sau nonformal și în acord cu practicile competiționale internaționale. Proba B a fost susținută doar de către elevii care au obținut la proba A, susținută în data de 29 aprilie 2023, primele 25 de punctaje/nivel, dar nu mai puțin de 40 de puncte. Participă 231 de elevi din toată țara, după cum urmează:- nivelul 1 – clasele a V-a și a VI-a: 49 de elevi ;- nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-a: 66 de elevi;- nivelul 3 − clasele a IX-a și a X-a: 57 de elevi;- nivelul 4 − clasele a XI-a și a XII-a: 59 de elevi.Festivitatea de premiere are loc duminică, 14 mai 2023, de la ora 10.00, la Centrul Multifuncțional Educativ „Jean Constantin” din Constanța.