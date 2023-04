Cu bullying-ul în campanie electorală? Protocoale și formulare, dar nicio vorbă despre consilierii promiși în școli

Încă din 2021, fostul ministru al Educației Sorin Cîmpeanu avertiza asupra exploziei fenomenului de bullying, afirmând că „o modalitate eficientă nu poate fi alta decât aceea prin care avem un număr suficient de consilieri cu dublă competență: orientare școlară și asistență psihopedagogică. Am dimensionat pentru școlile care au până la 500 de elevi – pot să fie și doar 200 – să fie un consilier, peste 500 până la 1.000 – al doilea, peste 1.500 al treilea”.





Recent, ministrul Ligia Deca anunța că în mai multe județe au început deja procedurile de angajare pe posturi de consilieri școlari, în urma cărora la nivel național va exista, în medie, un consilier școlar la 800 de elevi, față de unul la 1.200 de elevi, în prezent.





Nu am aflat nimic despre acești consilieri școlari în județul Constanța, în schimb a plouat cu formalități și formalisme. Va să zică s-a semnat „protocolul de colaborare privind activitatea de informare, evaluare și monitorizare a fenomenului de bullying, în unitățile de învățământ din județul Constanța”, după care a avut loc o ședință de lucru, urmată de o… inaugurare.



S-a pornit de la o școală model de bune practici





Ne-am fi așteptat ca acțiunea de evaluare și monitorizare a răspândirii fenomenului de bullying să debuteze într-o unitate cu grave probleme, cunoscute cu siguranță la IȘJ Constanța.





Dar ce să vezi? A debutat săptămâna aceasta la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța, aceasta fiind una din cele 10 unități de învățământ din județ alese aleatoriu, după cum afirma prefectul Silviu Coșa. Este vorba despre Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Constanța, Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” Constanța, Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari, Colegiul Economic Mangalia, Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, Școala Gimnazială „Mircea Dragomirescu” Medgidia și Liceul Tehnologic „Dobrogea” Castelu.





Cum s-a ajuns ca unele din cele mai apreciate instituții constănțene să fie monitorizate prin distribuirea unor fișe de identificare a fenomenului de bullying, pe care elevii le vor completa în mod anonim? La finalul unei investigări realizate de o comisie special inițiată în acest sens, s-a constatat la 10 unități, aleatoriu alese, că sunt respectate în proporție de 70% mecanismele de combatere și prevenire a bullying-ului… adică normele și procedurile legale. Drept pentru care a fost semnat un protocol între Instituția Prefectului - Județul Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Organizația Salvați Copiii și Consiliul Județean al Elevilor Constanța





Același prefect a mai explicat că s-a început cu Școala 30 pentru că poate constitui un model de bune practici, întrucât ei au completat online formularul prevăzut de legislația în vigoare și au realizat o primă interpretare, iar săptămâna aceasta urma să fie interpretat modul cum a evoluat bullying-ul în această școală.





Va să zică, esențială este completarea acestui formular și a datelor pentru a ști cât din bullying este scos la suprafață, cât din bullying nu reușește. Să sperăm că acest formular nu va avea aceeași soartă cu cea a feedback-ului pe care elevii ar fi trebuit să-l dea anonim profesorilor.





Cum rămâne cu consilierii școlari pe sprijinul cărora se pune cel mai mare accent?





„Un golan agresiv poate să distrugă sistematic toate orele dintr-o clasă și profesorul să nu aibă niciun fel de instrument să-l poată opri: nu are voie să-l mustre în față clasei, nu are voie să ridice tonul, nu are voie să-l scoată de la ore, nu are voie să-i spună să se potolească, nu are voie să-l asculte dacă golanul nu vrea să răspundă. Dacă golanul nu vrea să susțină un test nu are voie să-l oblige să susțină testul etc. Să mai enumăr câte drepturi are un golan agresiv la ore și ce nu are voie profesorul să facă pentru a restabili normalitatea la ore? Evident că a crescut numărul agresiunilor în școli”, este mesajul disperat al unui cadru didactic, care a dorit să-și păstreze anonimatul.