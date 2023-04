Pregătiri pentru grevă generală în Educație, dar de care profesorii se tem. "Știți ce înseamnă să nu ne luăm salariile?"

Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat sâmbătă, 22 aprilie, că are încredere că nu se va ajunge la grevă generală în învățământ, iar anul școlar se va finaliza cu bine, menționând că şi cadrele didactice doresc acest lucru şi că este nevoie de găsirea de soluții. „Eu am încredere că nu vom ajunge acolo şi că anul școlar se va finaliza cu bine. Cred că asta îşi doresc şi reprezentanții cadrelor didactice. Sigur că este nevoie să ne aşezăm la masă şi să găsim soluții", a spus Deca, întrebată în legătură cu greva profesorilor.







„O zi, când încep examenele, ar fi suficient!”





Între timp, reacțiile cadrelor didactice nu sunt din cele mai încurajatoare cu privire la organizarea unei greve. După cum se știe, ultima grevă din învățământul românesc a avut loc în noiembrie 2005, eveniment la care face referire și unul dintre profesori.



„Ar fi perfect pentru guvernanți să se stea o lună fără salarii, așa, în luna mai, fără niciun efect. O zi, când încep examenele, ar fi suficient, să se devanseze tot. Oricum, orele, teoretic trebuie recuperate (la vară, deci fără vacanță, trebuie modificată structura anului școlar prin ordin de ministru etc. că altfel se «îngheață» anul școlar, ceea ce atrage procese pentru profesori. E ușor să spui că nu închei medii, dar există note în catalog, deci... oricum se încheie, deci ar fi «perfect» să nu se dea salariile și atât! În noiembrie 2005, am făcut grevă o lună și am recuperat orele până în vară, în ideea de mai sus: la învățământ trebuie recuperate orele, că sunt trecute ca număr în curriculum... Așa că o zi de grevă generală când e prima zi la Bac și la examenele naționale, să se vadă ceva, ar fi suficient!! Altfel, nimic, doar salarii tăiate, ceea ce se și urmărește de fapt și unii se lasă manipulați (dar, evident, niciun salariat nu poate fi obligat să participe sau să nu participe la grevă, deci i se poate face orar separat)”, a comentat un profesor, în timp ce altul i-a dat replica: „Avem fond de grevă? Întreb… știți ce înseamnă să nu ne luăm salariile? Ne-am dori foarte mult ca liderii de sindicat să-și facă publice toate veniturile obținute de la stat. Mulțumim!”.



Un alt comentariu vehement se referă la situația critică în care a fost adus statutul de profesor: „Deci doar pentru bani ieșiți la protest, umilințele, aberațiile din mizeria aia numită legea învățământului nu vă deranjează? Nu vă doare că învățământul românesc se distruge, că au ajuns străinii să ne spună ce avem și ce nu avem voie să învățăm? Doar banii vă mai scot din case?”.





Așteptăm cu interes să aflăm câte cadre didactice sau nedidactice membre de sindicat au semnat pentru participarea la greva generală anunțată pe 22 mai 2023.





Între timp, adică până la momentul declanșării grevei generale, membrii FSLI, FSE „Spiru Haret” și FNS „Alma Mater” vor picheta, din nou, sediul Guvernului în zilele de 25 și 26 aprilie, iar în data de 10 mai vor organiza un marș de protest la care sunt așteptați peste 15.000 de sindicaliști. Solicitările sunt aceleași, enumerate la protestele de stradă de săptămânile trecute.Ce-i drept, deciziile anunțate de Executiv vor avea un impact negativ suplimentar pentru angajații din învățământ, în condițiile în care urmează să se plafoneze cheltuielile de personal la nivelul anului 2022. Ceea ce este imposibil de realizat în sistemul de învățământ, deoarece salariile cadrelor didactice se majorează odată cu trecerea la un grad didactic superior/ o nouă tranșă de vechime. Se blochează atingerea de către personalul didactic auxiliar și nedidactic a salariilor de bază din Legea 153/2017, contrar promisiunii făcute de președinții PSD și PNL în urmă cu două săptămâni, și se accentuează deficitul de personal prin interdicția cumulului pensiei cu salariul și prin blocarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. La toate acestea se adaugă blocarea activităților de formare profesională.