Ligia Deca promite discutarea salariilor profesorilor imediat după Paște, într-un nou grup de lucru

La finalul ședinței de Guvern de miercuri, 29 martie, în cadrul căreia au fost aprobate legile Educației, ministrul Ligia Deca a susținut un briefing de presă, prilej cu care a anunțat că eliminarea din proiectele legilor Educației a prevederilor care vizează salarizarea cadrelor didactice ar fi fost agreată de către reprezentanții sindicatelor din învățământ.Deca a precizat că există în continuare „angajamentul politic” pentru ca „debutanții în învățământ să plece de la salariul mediu pe economie ca nivel minim pentru a fi stimulați”.„Este vorba despre articolul care vorbea despre grila de salarizare care a pornit de la nivelul salariului mediu pe economie. S-a agreat în discuția cu reprezentanții sindicatelor, care a precedat ședința de Guvern, că această garanție să fie introdusă în legea salarizării. Angajamentul politic există în continuare, din partea coaliției, ca debutanții în învățământ să plece de la salariul mediu pe economie ca nivel minim pentru a fi stimulați și pentru avea cei mai buni profesori la clasă”, a declarat Ligia Deca, adăugând că imediat după Paște s-a agreat constituirea unui grup de lucru pe problema salariilor.Întrebată de ce nu s-a renunțat la dubla admitere în liceu, Ligia Deca a declarat că la această formulă s-a ajuns „tocmai în urma feedback-ului primit de la actorii în educație. Dacă vă aduceți aminte, vara trecută, în dezbatere publică, formula propusă a fost: 90% din locuri scoase la concurs pentru profilurile unde exista concurență și unde liceul își dorea. Am ajuns la o formulă cu 60%. De ce? Tocmai în ideea în care un copil care are o zi proastă și nu performează la examenul care i-ar aduce o potrivire mai bună cu profilul mai are șansa ca, pe baza notelor de la Evaluarea Națională, să aplice pentru profilul respectiv în acel liceu, să mai aibă o șansă să fie distribuit acolo. Este o formulă care, în opinia noastră, îmbină nevoia de potrivire cu profilul, cu ceea ce-ți alegi să faci pentru următorii patru ani de liceu, cu nevoia de a asigura echitate în sistem”, a declarat ministrul Educației.