Saga legilor României Educate. Ce clarificări sau actualizări după alte modificări și completări au mai fost aduse

Întrebată în legătură cu modificările aduse ulterior publicării, în data de 27 februarie, a pachetului de legi revizuite, care a mai stat 10 zile în… discuții, același ministru a declarat că a primit în jur de 470 de e-mailuri, până pe 7 martie. „În ceea ce privește Legea Învățământului Preuniversitar, au fost aduse niște clarificări în urma observațiilor primite cu privire la organizarea învățământului special – care sunt dimensiunile formațiunilor, s-au făcut niște corelări vizavi de momentul în care se poate merge pe desegregare. De asemenea, au fost aduse clarificări cu privire la procesul de încadrare a copiilor în diferite forme de sprijin pentru învățământul special”, a precizat ministrul.





Tot în urma sesizărilor primite, liceele tehnologice vor fi exceptate de la asumarea filierei cu două treimi a numărului de clase, acestea putând îngloba multiple filiere, întrucât există zone în care elevii nu au alternative de alte licee. Au fost completate prevederile privind învățământul de profil agricol, prin extinderea posibilității ca Ministerul Agriculturii să finanțeze specializări noi sau programe de perfecționare pentru cadrele didactice. Au fost actualizate prevederi referitoare la guvernanța învățământului preuniversitar și o serie de clarificări cu privire la statutul personalului didactic.





În ceea ce privește învățământul superior, au fost aduse clarificări în zona de finanțare, dar și în ceea ce privește învățământul centrat pe student, au fost introduse o serie de măsuri pentru creșterea transparenței instituționale, inclusiv publicarea CV-urilor tuturor cadrelor didactice titulare sau asociate, clarificări tehnice vizavi de etica universitară. Alte adăugiri au mai vizat formarea profesională a adulților, zona de învățământ sportiv și păstrarea specializării pedagogice pentru învățământul preșcolar și primar.



Propunerea sindicatelor de modificare a admiterii în liceu a picat





În ceea ce privește propunerea sindicatelor ca Evaluarea Națională să cuprindă cinci examene, ministrul Ligia Deca a declarat că a fost primită miercuri, 8 martie, și nu a putut fi discutată în Comisia de Dialog Social de luni, 6 martie. „Și am primit astăzi (joi, 9 martie – n.r.) o reacție din partea Consiliului Național al Elevilor și a Federației Părinților, care spun că nu ar susține o astfel de variantă. În acest moment, proiectele legislative includ propunerea pe care noi am prezentat-o deja săptămâna trecută, cea cu admiterea la liceu după Evaluarea Națională pentru profilurile unde există concurență. Este varianta pe care am prezentat-o public pe 27 februarie: după Evaluarea Națională, care rămâne în aceeași formulă ca până acum, include limba și literatura română, matematică și limba maternă, pentru liceele care au avut concurență, pentru acele profiluri care au avut concurență, dacă liceele doresc, pot organiza admitere în limita a 60% din locuri. Subiectele vor fi realizate de Ministerul Educației, corectarea se va realiza similar cu ce se întâmplă acum la testările naționale. 40% din locuri vor fi alocate prin repartizare computerizată, în baza notelor de la Evaluarea Națională. Iar din acești 40%, pentru 10% din locuri vor fi prioritari copiii cu cerințe educaționale speciale sau copiii de etnie romă”, a declarat Ligia Deca.





În ceea ce privește Bacalaureatul, s-a operat doar o „clarificare” vizavi de disciplinele socio-umane.





La finalul ședinței de Guvern de joi, 9 martie, ministrul Educației, Ligia Deca, a susținut un briefing de presă, prilej cu care și-a exprimat speranța ca până pe 23 martie să fie adoptate cele două proiecte legislative în Guvern.