Trofeul FILMMIC a fost câștigat de Colegiul Național de Arte „Regina Maria" din Constanța

La ediția cu numărul 15 din acest an a Festivalului de Scurtmetraj pentru Liceeni FilmMic organizat de Liceul Teoretic „Traian” din Constanța s-au înscris 23 de filme și 22 de fotografii.Reamintim că prima ediție a avut loc în anul școlar 2007-2008, inițiativa Liceului Teoretic „Traian” Constanţa bucurându-se de succes chiar de la început, proiectul fiind inclus în Calendarul Naţional al Activităţilor Extracurriculare al Ministerului Educaţiei Nationale. Activităţile derulate au fost susţinute financiar prin sponsorizări şi parteneriate încheiate de către liceu, patru ediții din cele paisprezece beneficiind de finanțare din partea MEN.La ediția din acest an, Marele Trofeu a fost obținut de echipa Colegiului Național de Arte „Regina Maria" din Constanța, pentru pelicula „Din nou străini”, în timp ce eleva Alexia Ioana Misu a obținut premiul pentru cea mai bună actriță.Echipa de proiect a fost formată din Sebastian Marcu-regizor și scenarist; actori: Alexia Ioana Misu, clasa 10 C-protagonistă, Riana Matei-11 C, Anca Diaconescu-11 C; prof coordonator Zarnescu Madalina; susținător, promotor-prof. diriginte Georgescu Felicia.De asemenea, s-a acordat Premiul al III-lea filmului realizat de echipa elevilor clasei a 11-a A Anastasia Nicea, Cosmina Puerava și Pavel Ioana și Alexandru Dincă, clasa a 11-aC protagoniști elevii Radu Cocos – clasa a 10-a C și Constantina Moroianu cls.a 11-a C. Elevii au fost susținuți și promovați de prof.diriginte Georgiana Florina Cringasu, un adevărat catalizator! Această echipă a obținut Premii pentru cel mai bun scenariu și cea mai bună regie.