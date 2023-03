Problematica antreprenoriatului social, tema vizitei în Portugalia a profesorilor de la Colegiul de Arte

O echipă a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, formată din profesorii Irina-Cerasela Sandu, Alexandra Popa, Mirela Dimcea și Irina-Petra Mardare, a participat la ultima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ ”My Soft City: From Flaneur to Entrepreneur”, cod proiect 2020-2-FR02-KA205-018069, ce a avut loc în Funchal, Portugalia.Co-finanțat de Uniunea Europeană, proiectul este elaborat de partenerul colegiului, House of Education and Innovation - HEI din Constanța.Proiectul urmărește problematici ce țin de regenerarea urbană, capacitatea de integrare profesională, incluziunea și coeziunea socială printr-o abordare creativă, educativă, implicată, globală și interculturală a patrimoniului cultural european în orașele Nimes (Franța), Constanța (România), Funchal (Portugalia) și Lund (Suedia).Activitățile din deplasarea desfășurată în cursul lunii trecute au vizat problematica antreprenoriatului social, fiind dezbătute îndeaproape rezultatele favorabile pe care astfel de proiecte le pot avea pe trei direcții principale: socială, economică și de mediu.Jocurile de rol s-au concentrat pe metoda ”design thinking”, un proces de rezolvare a problemelor prin prioritizarea nevoilor consumatorului. Metoda se bazează pe observarea, cu empatie, a modului în care oamenii interacționează cu mediile lor și folosește o abordare iterativă și practică pentru a crea soluții inovatoare. Această metodă a fost inclusă în activitățile derulate care au cuprins subiecte de incluziune socială, încadrare în piața muncii a persoanelor aparținând grupurilor defavorizate, dezvoltare a responsabilității sociale, cetățenie activă, spirit antreprenorial, competențe digitale, multilingvism etc.Pe lângă acestea, mai menționăm următoarele activități:* Vizită la Startup Madeira, un incubator de afaceri ce funcționează sub tutela Secretarului Economiei Regionale, ce acționează ca un facilitator al ecosistemului antreprenorial regional, sprijinind crearea și dezvoltarea de proiecte cu potențial inovator. Pe lângă sprijinirea antreprenorilor și companiilor locale, în ultimii ani, Startup Madeira a lucrat la dezvoltarea de proiecte internaționale în domeniile economiei și turismului.* Atelierul ”Google workspace for nonprofits” susținut de Trevor Becks, trainer certificat Google, în care s-au prezentat avantajele colaborative ale instrumentelor Google Workspace.* Un atelier de ”antreprenoriat ecologic”, sustinut de artistul și designerul vestimentar Nathan Slate, în care s-au creat ”opere de artă naturale”, întrucât s-au putut folosi doar materiale naturale, locale.