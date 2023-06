Tainele unor cultivatori de canabis care aprovizionau Constanța cu droguri. "Am cumpărat semințele din Olanda"

„Deoarece am stat 18 ani în străinătate și cunosc limba germană, am intrat pe diverse site-uri și am intrat în legătură cu cineva de acolo și am comandat semințe de canabis. Am vorbit la telefon cu vânzătorul din Olanda, iar semințele au fost aduse în țară”, le-a relatat anchetatorilor unul dintre suspecți. Plicul cu semințe a fost achiziționat contra sumei de 2.000 de euro, iar ulterior, trei dintre inculpați s-au pus pe... cultivat! Locul ales pentru creșterea plantelor interzise a fost un teren din satul Cârjelari, județul Tulcea – o localitate micuță, unde părinții unuia dintre inculpați dețineau mai multe solarii. Înainte însă, unul dintre ei și-a făcut lecțiile și s-a informat de pe internet cum trebuie cultivate și îngrijite plantele.



Cultură ilegală în solariile de legume ale părinților





„După o săptămână sau două de când am luat semințele, într-o zi am mers toți trei și am semănat semințele de canabis în solarul din dreapta, al doilea dinspre drumul principal. Am semănat la distanță de 1 – 1,5 metri între plante. Aproximez că am însămânțat pe la jumătatea lunii iunie 2021.





După o lună, o lună și jumătate, crescuseră deja circa 30-40 de plante, de vreo 70 de centimetri fiecare. Nu am asigurat în niciun mod paza solariilor, ne-am bazat doar pe faptul că perimetrul era delimitat prin gard viu și aveam și poartă mare de acces, asigurată cu lacăt. De existența plantelor de canabis în solarul la care am făcut referire nu mai știa nimeni în afară de noi trei.





După încă o lună și jumătate, plantele se făcuseră și mai mari, începuseră să miroasă, motiv pentru care ne-am speriat un pic, mai ales că niciunul dintre noi nu văzuse în realitate cum arată o plantă de canabis. După încă o perioadă, plantele au crescut și mai mult, deja crengile începuseră să se aplece din cauza greutății, miroseau și mai tare și am vrut să le distrugem, dar finul meu ne-a liniștit și de data aceasta, cu aceleași argumente, în sensul că nu se va întâmpla nimic și că oricum el va răspunde dacă va fi vreo problemă. În toată această perioadă, finul meu venea săptămânal la solarii și verifica plantele, nu știu exact cum, pentru că eu nu mă pricepeam. O dată a venit și cu două bidonașe cu un lichid verde, despre care ne-a spus că era ceva îngrășământ și pe care l-a pus la rădăcina plantelor.







Undeva pe la începutul lunii noiembrie 2021, sub rezerva faptului că nu sunt sigur asupra datelor și perioadelor indicate, a venit la solarii și mi-a spus că trebuie să recoltăm canabisul. A spus că urma să se facă prea frig, dar nu sunt convins că acesta a fost motivul pentru care a vrut să le recoltăm, întrucât părea destul de agitat la acel moment, diferit față de cum era de obicei”, a relatat unul dintre suspecți.







60.000 de lei pentru două kilograme de canabis





Cei trei inculpați au mai „cooptat” doi amici în rețeaua lor și astfel au reușit, în perioada 17 noiembrie 2021 – 4 august 2022, să vândă în special pe raza județului Constanța – mai precis, în municipiile Constanța și Medgidia – peste 9 kilograme de canabis. Ancheta oamenilor legii a arătat că pungile cu droguri erau preluate din sătucul tulcean pentru aproximativ 500 de euro per pungă, iar pe piața neagră prețul creștea și de zece ori. De exemplu, la un moment, dat, un gram luat cu 10 lei a ajuns să se comercializeze cu 80 de lei la tranzacția finală, către consumator.





Ba chiar, la flagrantul organizat în august 2022, investigatorul sub acoperire a plătit 60.000 de lei pentru două kilograme de canabis.





După flagrant, oamenii legii au organizat zece percheziții, la mai multe adrese din Medgidia, Năvodari și în județul Tulcea, ocazie cu care au fost descoperite alte 4 kilograme de canabis, 23 de grame de aur, 3 ceasuri, 2 autoturisme, 2 pistoale, precum și sumele de 71.138 de lei, 29.965 de euro, 60 de dolari, 555 de lire turcești și 135 de lire sterline și alte bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie.





În urmă cu câteva zile, magistrații Tribunalului Constanța i-au condamnat pe cei cinci suspecți la pedepse cu executare, cuprinse între 3 ani și 11 luni, 4 ani și 8 luni, respectiv 6 ani și 6 luni, toți fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri. Decizia nu este finală, poate fi contestată la instanța superioară.





