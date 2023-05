Putea fi evitat accidentul de la Lumina? „Am solicitat, în repetate rânduri, polițiștilor să acționeze cu radare”

Un grav accident rutier, în urma căruia au murit două persoane, respectiv un bărbat de 54 de ani și o femeie de 37 de ani, iar alte două victime au fost rănite, a alertat comunitatea din comuna constănțeană Lumina. „La data de 3 mai, în jurul orei 15.20, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Năvodari din comuna Lumina, s-a produs un accident de circulație. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că impactul s-a produs între două autoturisme, conduse de doi bărbați, de 54 de ani, respectiv 35 de ani, și un ansamblu de vehicule format dintr-un cap tractor și semiremorcă, ce era condus de un bărbat, de 40 de ani. În urma accidentului rutier au decedat o femeie, de 37 de ani, și un bărbat, de 54 de ani. Alte două persoane au fost ușor rănite.Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, au precizat polițiștii referitor la accident.Oamenii legii urmează să stabilească ce a dus la producerea tragediei. Deocamdată, atât martorii cât și imaginile surprinse de camerele video din zonă arată că de vină ar fi o eroare umană, unul dintre autoturismele implicate intrând în strada Năvodari, de pe o arteră secundară (strada Morii), fără să se asigure. Dar aceste detalii urmează să fie anchetate și stabilite de polițiști.Locuitorii sunt alertați de faptul că astfel de incidente se pot repeta oricând, din cauza faptului că pe strada Năvodari se circulă cu viteză. „Ar trebui instituit un alt regim de viteză și pe această stradă, sunt multe mașini mari, camioane, care circulă cu viteză, deși sunt în interiorul localității! Ar trebui puse limitatoare de viteză, radare. În plus, vizibilitatea din strada Morii în strada Năvodari este redusă, o pot constata toți cei care trec prin zonă”, ne-a transmis un localnic din Lumina.La rândul său, primarul Dumitru Chiru a precizat pentru „Cuget Liber” că administrația publică locală a solicitat în repetate rânduri polițiștilor să acțineze cu radare pe toată lungimea străzii Năvodari, din cauza șoferilor care depășesc viteza legală admisă.„Zona respectivă nu este una cu probleme deosebite, nu au mai fost accidente. A mai fost un accident, în urmă cu aproximativ zece ani. Sunt indicatoare de «Stop», limita de viteză pe străduțele secundare este de 30 de km/h. Pe strada Năvodari nu putem interveni noi, este DJ 226, aparține de o altă instituție, acolo este un alt regim de viteză. Cu toate acestea, în repetate rânduri am solicitat polițiștilor să se acționeze cu aparate radar pe tronsonul de drum care se află în interiorul comunei Lumina.Cât privește intersecția respectivă, nu este vorba despre vizibilitate, există indicatoare rutiere și trebuie respectate. Intersecția este de foarte mulți ani, nu au mai fost probleme deosebite. Acolo a fost o neglijență umană, dar este de datoria Poliției să facă anchetă”, a afirmat primarul.Cele două persoane care au decedat în accident erau angajate ale RAJA Constanța, iar instituția a transmis un mesaj de condoleanțe. „Colectivul RAJA SA Constanța a pierdut, într-un tragic accident auto, doi colegi dragi și deosebiți. Viața este uneori crudă și nedreaptă!Toți angajații companiei noastre au inimile împietrite de durere, pentru că RAJA SA este o mare familie, în care fiecare membru are un rol important și prețuit. Amândoi ne vor lipsi și le vom păstra o amintire veșnică.Suntem alături de familiile îndoliate în această grea și dureroasă încercare și vom face tot ce este necesar pentru a le alina această insurmontabilă pierdere. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții RAJA.La rândul său, politicianul Felix Stroe a transmis un mesaj înduioșător: „E trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori și nu zâmbim,noi, care-așa de repede murim... Doi colegi din cadrul RAJA SA Constanța s-au stins, într-un tragic accident... Nu „foști” colegi, pentru că RAJA SA a fost și continuă să fie familia mea de suflet. Îi cunoșteam pe cei doi, am lucrat împreună... În RAJA nu există lucrători mai „mari” sau mai „mici” - toți am contribuit, conform atribuțiilor, la această frumoasă poveste de succes. Poveste care merge mai departe fără doi colegi deosebiți, la care țin și cărora le voi păstra o vie amintire. Dumnezeu să-i odihnească în pace... Sunt alături de familiile îndoliate și de colectivul inimos al RAJA SA Constanța”.