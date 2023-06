Expoziția „Vestigii” a fost prezentată publicului, vineri, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”

Consiliul Județean Constanța, prin intermediul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” a deschis, vineri, publicului larg, evenimentul cultural „Vestigii” – expoziție de fotografie și obiecte de patrimoniu. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu fotograful Mircea Stoian și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.Expoziția celor aproximativ 30 de fotografii, în care sunt puse laolaltă imagini surprinse în situri arheologice de pe teritoriul Dobrogei, au invitat privitorii să viziteze Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, începând cu ora 14:00. Câteva dintre acestea sunt: Tropaeum Traiani, Capidava, Tomis, Histria, Callatis, Enisala, Argamum, Halmyris, Noviodunum, Carsium. În dreptul fiecărei fotografii, a fost afișată o etichetă cu distanța dintre Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” și situl arheologic care este prezentat în lucrarea respectivă. Constănțenii au putut admira, de asemenea, și obiecte din patrimoniul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.Reamintim că expoziția va putea fi vizitată în perioada 16 – 30 iunie, conform programului de vizitare. Anume, de luni până vineri între orele 10:00 și 17:00 și de sâmbătă până duminică, în intervalul orar 12:00-20:00.Vernisajul expoziției marchează Zilele Europene ale Arheologiei, 16-18 iunie. La eveniment au fost invitați arheologul Florin Topoleanu și directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța Constantin, Aurel Mototolea. Vernisajul a fost lansat de către Serviciul Coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” și Exploatare a Filmelor.Mircea Stoian a început să practice fotografia din anul 1982. Proiectul acestor expoziții precum „Vestigii” a început din anul 2003. Fotograful a povestit, în cadrul evenimentului, cum au început aceste proiecte și cum a lucrat de-a lungul expozițiilor susținute. „Proiectul unei astfel de expoziții a început în 2003. A fost o expoziție mai amplă la vremea aceea. Ulterior, eu am adăugat imagini din ce în ce mai bune. Iar pentru această expoziție, nu am ales, pentru marele public, fotografii făcute de arheologi, ci fotografii artistice, o promovare artistică. Fotografia, de-a lungul timpului a evoluat.În orașul Techirghiol, pe 4 august 2007, a fost o expoziție în care am așezat lucrările pe niște stative. Eu am făcut niște fotografii de dimensiuni mari, le-am pus pe șevalete, reprezentând interpretări ale mele asupra unor sculpturi. Erau expuse și sculpturile, și fotografiile. Toată lumea a fost uimită, chiar și noi, de ceea ce am putut realiza. De asemenea, am mai avut o miniexpoziție organizată pe șevalete mici. Au fost 16 lucrări, de aceeași dimensiune, realizate și așezate în același stil, iar expoziția s-a numit «Hoinar în Dobrogea». M-am axat pe spațiul desfășurării, un showroom de auto, și m-am gândit să o numesc «Hoinar în Dobrogea». În acea expoziție a dominat natura”, a povestit, pe scurt, Mircea Stoian.