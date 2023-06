Elevii Colegiului Național "Mircea cel Bătrân" au impresionat juriul proiectului "Marco e Alberto Ippolito"

În luna mai, în orașul Reggio-Calabria, a avut loc întâlnirea finală, în care, timp de câteva zile, elevi din Italia, România, Bulgaria, Suedia, Portugalia, Germania, Polonia, Republica Moldova au participat la activități de echipă. Aceștia s-au întâlnit cu diverse personalități din cultură, educație, sport, economie și nu numai, care le-au vorbit despre probleme cu care se confruntă societatea contemporană.





Concursul de creație are mai multe secțiuni. De regulă se lansează în luna octombrie sau noiembrie și le propune elevilor secțiuni de poezie, de eseu, fotografie și cercetare sociologică pe o temă anume. Din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, sunt foarte mulți participanți care trimit lucrări la secțiunile pe care le aleg. Ulterior, juriul deliberează și selectează participanții cu cele mai mari șanse de câștig. Dintre ei, fac parte elevii care sunt nominalizați să participe la concursul ce are loc în Italia. Elevii care au primit diplome de participare la proiect sunt următorii: la secțiunea eseu – Elif Adilburi, Florin Adrian Aioanei, Andrada Pariza, Bianca Ioana Ilie Șerban și Daria Nica Bobe, Maria Stan; secțiunea fotografie – Sebastian George Marcu, Darius Ialangi, Ștefan Alexandru Dinu, Maria Alexia Vlad, Ana Maria Pera, Elif Adilburi, Iarina Antonia Galani, Florin Adrian Aioanei, Andrei Iulian Tutea; la secțiunea poezie – Aysel Eylul Ablez.







Cui au fost oferite premiile





Premiile au fost următoarele: elevul Andrei Iulian Tutea a obținut mențiunea de onoare la secțiunea eseu, Ana Maria Pera a primit medalie de onoare tot la eseu, Sebastian George Marcu a obținut mențiune de onoare la aceeași secțiune, tot la eseu, Ștefan Alexandru Dinu a luat premiul III; la poezie, a fost premiată Aysel Eylul Ablez; iar la fotografie, Ana Maria Pera a obținut o medalie de onoare, iar Marcu Sebastian George, premiul III.





Cea de-a XXI-a ediție, la care Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” a participat fiind unul dintre creatorii acestui concurs, a devenit parte a unui proiect Erasmus. Proiect Erasmus denumit, românește, „Ce fel de educație civică este necesară pentru o adevărată cetățenie europeană?”.





Directorul adjunct Janetta-Daniela Bărăitaru a punctat cât de important este ca liceul „Mircea cel Bătrân” să fie parte integrantă a proiectului „Marco e Alberto Ippolito”.





„Mă aflu aici în calitate de director adjunct, însă am participat la concurs împreună cu elevii mei pentru că știți foarte bine că există și o parte de limbă străină, atunci când este vorba de prezentări în alte limbi. Am vrut să îi ajut pe elevii mei și chiar să câștige. Îmi exprim și o părere de mamă, pentru că și eu am avut un băiat care a participat și a fost foarte încântat. Proiectul presupune și colaborarea cu alte țări și alte școli, iar cei mai buni pleacă în Italia sau în țările respective. Am avut ocazia să îl organizăm de două ori în decursul anilor. Faptul că se află la a XXI-a ediție îl definește ca un proiect solid al liceului nostru și cred că tinde să devină chiar o marcă înregistrată a Colegiului Național «Mircea cel Bătrân» din Constanța”, a declarat aceasta.



Profesorul psiholog Irina Ermolaev a punctat, în continuare, principalele detalii ale activității pe care o presupune proiectul.



Amintiri din frumoasa experiență





De asemenea, au luat cuvântul și elevele Aysel Eylul Ablez și Ana Maria Pora, care au povestit, puțin, din frumoasa experiență pe care au trăit-o. Au legat prietenii de durată cu toți colegii, din diferite țări, și au trăit momente de neuitat, la care înainte nici nu se gândeau. „Este a treia oară când mă aflu în cadrul premierii acestui concurs în liceul nostru. Am avut ocazia să mai aud, până acum, discursuri ale diverșilor participanți și de fiecare dată auzeam ce tare s-au distrat și că experiența asta le-a schimbat viața și stăteam și mă gândeam că exagerează și că sunt așa niște cuvinte pe care le spun la sfârșit de proiect. Dar au trecut câteva săptămâni de când m-am întors și eu încă vorbesc cu același entuziasm cu care vorbeam când m-am întors. Am reușit numai în cinci zile, cât am stat acolo, să creăm o comunitate absolut superbă, în care m-am simțit încă din prima zi ca acasă. Copiii ăștia au fost și încă îmi sunt foarte dragi mie. Am participat la foarte multe activități de tipul workshop, de teambuilding și așa mai departe, la conferințe, și ne-au făcut, cumva, să ne unim ca echipă. Ne-am întors obosiți, dormeam câte trei ore pe noapte, stăteam noaptea să povestim. Cu toate lucrurile astea, nu aș regreta că am fost acolo și că m-am împrietenit cu atâția oameni. Încă vorbim zilnic, avem un grup care a fost creat acolo. Ne-am promis unii altora că o să ne vizităm și că o să facem cumva să ajungem în Bulgaria, în Moldova, peste tot, să ne reunim cu copiii aceștia”, a povestit Aysel Eylul Ablez.







„Tot ce am trăit acolo a fost ceva unic, de care, sincer, n-am mai avut parte până acum. Te întâlnești cu niște oameni pe care, în primul rând, nu-i cunoști și vin din medii diferite. A avea ocazia de a-i cunoaște este ceva unic. Toți copiii care au fost acolo au fost atât de prietenoși. S-a creat o comunitate foarte frumoasă”, a completat, în final, colega ei, Ana Maria Pora.





Marți, 14 iunie, în sala „Gheorghe Coriolan” a liceului, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor. La eveniment au participat directorul adjunct Janetta-Daniela Bărăitaru, profesorul Florentina Gheorghe și profesorul psiholog Irina Ermolaev. De asemenea, în sală au fost prezenți toți elevii care au participat la proiect.