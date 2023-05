O nouă ediție a Festivalului ”Aplauze”, organizată de Colegiul ”Mircea cel Bătrân”. Vezi programul complet

Duminică, 21 mai, de la ora 19, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul De Mare” Constanţa va avea loc festivitatea de deschidere a unei noi ediții a Festivalului internațional de teatru și film “Aplauze”, organizat de Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța. Cu acest prilej, ca fi oferit un spectacol de gală (avanpremieră), „Nu te OPRIIII!”, al Asociației culturale de teatru și film ARKA.Iată programul complet:LUNI, 22 MAI 20239:00 - 11:30 ATELIERE DE LUCRUCOLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANŢA​​12:00 – 13:30 REPETIȚIE LA SCENĂ14:00-18:20 REPREZENTAŢIITEATRUL NAŢONAL DE OPERĂ ŞI BALET „OLEG DANOVSKI ” CONSTANŢA14:00​​ PROSCENIUM (Colegiul Național Pedagogic ”Regele Ferdinand” Sighetu Marmației)”Atenție, se închid ușile”, de Livia Stoica14:40​​ CUADRO (SC Art Machine SRL București)”Wonder.Land” – de Moira Buffini și Lewin Carroll „Zidul” (text colectiv)​15:30 ​​ BELEA (Studio ”Breasla Actorilor” București)“Suferință la pătrat” din schițele umoristice ale lui Ion Băieșu​PAUZĂ (16:10-16:30) – ÎNTÂLNIRE COORDONATORI TRUPE – JURIU16:30-17:00 VIZIONARE FILME CALIFICATE LA ETAPA NAȚIONALĂ17:00​​ ALETHEIA (Colegiul Romano-Catolic ”Sf.Iosif”, București)”Copila-Stea”, adaptare de Alina Maria Stârcea după romanul scris de Jerry Spinelli17:35​​ LMK (Liceul „Mihail Kogălniceanu” Chişinău, Republica Moldova)"Războiul nu are chip de femeie", de Svetlana Aleksievici18:10​​ SHAKESPEARE (Asociația ”Art Everywhere” București)”Aproape, Mâine”, de John Cariani18:55-19:15 - ÎNTÂLNIRE COORDONATORI TRUPE – JURIUMARȚI, 23 MAI 20239:00 - 11:30 ATELIERE DE LUCRUCOLEGIUL NAŢIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANŢA12:30 – 13:30 REPETIȚIE LA SCENĂ14:00 – 18:50 REPREZENTAŢIITEATRUL NAŢONAL DE OPERĂ ŞI BALET „OLEG DANOVSKI ” CONSTANŢA14:00​​ JUNIORS ACT (Palatul Copiilor Iași)”Trenul spre nicăieri", de Lucian Gabriel Comănescu14:40​​ CANDELINA FORSENNATA (Istituto ”Leonardo da Vinci”, Carate Brianza, Italia)”Life Arts”, by Simona Ghezzi15:10​​ TRUPA FĂRĂ NUME (Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea)“Femeile savante”, de Moliere15:45​​ Trupa ”Ștefan Iordache” (Centrul cultural și de tineret ”Ștefan Iordache”, București)”Puterea dragostei”, de Ion BăieșuPAUZĂ (16:20 – 16:45) ÎNTÂLNIRE COORDONATORI TRUPE – JURIU16:45​​ AMPRENTE (Colegiul de Științe ”Grigore Antipa”, Brașov)”Fragil”, text original17:30​​ NOI (Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân” Constanţa)​​”Zvonuri”, de Jean-Michel Ribes17:55​​ VICTORY OF ART (Asociația ”JG Victory of Art”, București)„Lecția”, adaptare după Eugen Ionescu18:40 – 19:00 ÎNTÂLNIRE COORDONATORI TRUPE – JURIUMiercuri, 24 mai 2023TEATRUL NAŢIONAL DE OPERĂ ŞI BALET ”OLEG DANOVSKI ” CONSTANŢA​11:00 – 11:30 - AFTER... WORKSHOP11:30-12:00 –PREMIERE SECȚIUNEA FILM12:00-12:30 – MOMENTE ARTISTICE OFERITE DE ELEVI CNMB ȘI INVITAȚII LOR12:30 – 13:30 FESTIVITATE DE PREMIERE – SECȚIUNEA TEATRU