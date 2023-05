Banking, transporturi, agricultură. INFO economic

l Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, vineri, 19 mai, la 6,58% pe an, de la 6,59% pe an, în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României.Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,68%, de la 6,69% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,89%, de la 6,90% pe an.l Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că a fost decis un nou traseu pentru autostrada Ploieşti - Braşov, iar costul variantei acceptate de CNAIR este de 4 miliarde de euro.Grindeanu s-a arătat convins că, în toamnă, CNAIR va putea scoate la licitaţie primul tronson al acestei autostrăzi, dar dinspre Braşov, în zona Codlea - Cristian - Ghimbav.l Optimizarea tranzitului cerealelor care sosesc din Ucraina a fost subiectul discuţiilor care au avut loc, vineri, 19 mai, între ministrul român al Agriculturii, Petre Daea, şi omologii săi din Republica Moldova şi Ucraina, Vladimir Bolea, respectiv Mikola Solski, ultimul participând în format online.Cei trei miniştri au convenit să facă un schimb de informaţii cu privire la cantităţile de grâu ce vor urma să fie transportate pe culoarele solidarităţii.