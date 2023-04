Tranzacţii, transporturi, banking. INFO economic

l Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Elit intenţionează să preia compania Goodies Meat Production, informează autoritatea pentru concurenţă. Compania Elit (judeţul Alba) face parte din grupul Smithfield, afiliat al WH Group. Grupul Smithfield desfăşoară o gamă variată de activităţi în România, printre care creşterea suinelor, producţia şi comercializarea de carne proaspătă, carne semiprocesată şi carne procesată, precum mezeluri.l Costurile totale înregistrate de transportatorii rutieri se ridică la 2,41 miliarde de euro pentru că România a rămas în afara spaţiului Schengen, înregistrându-se o penalitate de 25-30% din timpul pierdut, a declarat secretarul general al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu. Potrivit acestuia, criza şoferilor continuă şi în acest an, existând anumite măsuri, inclusiv în pachetul Mobilitate, care au început să îi afecteze tot mai mult.l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 6,80% pe an, de la 6,82% pe an, vineri, conform datelor publicate de Banca Naţională a României. Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 7,08% pe an, de la 7,11% în şedinţa precedentă, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,45% pe an, de la 7,47%.